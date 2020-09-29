墮落天使25年｜王家衛拍出最動人李嘉欣　神仙陣容有今生冇來世

王家衛執導的《墮落天使》是他眾多作品中較少人談論的，但其實單睇卡士已夠養眼，找來巔峰時期的黎明、李嘉欣、金城武、楊采妮及莫文蔚，將幾位偶像派拍出不一樣的感覺，尤其是大美人李嘉欣的演出，獲不少影迷大讚是從影以來最有質感的一次。

黎明、李嘉欣、金城武、楊采妮，呢個陣容真係不得了。（劇照）

拍罷《重慶森林》後，感覺王家衛在《墮落天使》繼續探討人與人之間的疏離及孤獨，保留了繼續吃過期的罐頭菠蘿的金城武，加入黎明、李嘉欣、楊采妮及莫文蔚，各有背景但又牽連在一起。黎明飾演的天使1號是名殺手，由李嘉欣飾演的天使2號安排工作，相識了155個星期都未曾見面，但雙方竟然生出情愫。

李嘉欣呢場超近鏡食麵戲令人驚艷。（電影截圖）

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李嘉欣的角色或多或少有點《重慶森林》裡王菲的影子，她會闖進黎明家中收拾打掃，保留對方的垃圾雜物，甚至在他睡過的床上自慰，可是黎明是個浪子，寧願跟前女友莫文蔚一夜情，寧願選擇單身下去，最後更死於非命，終歸兩人都沒有靠近。

李嘉欣的自慰場面完全不會令人想入非非，只感到她的孤獨與無奈。（電影劇照）

相信觀眾對於李嘉欣大銀幕演出的印象，應該是高傲或有點小姐脾氣的美女，她在《墮落天使》顛覆了花瓶形象，孤獨、寂寞又神經兮兮，一場超近鏡食麵的場面，看到李嘉欣新鮮的面貌，難怪不少影迷奉為經典。

快餐店與金城武，令人回味《重慶森林》。（電影截圖）

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