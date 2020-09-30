4K版《花樣年華》紐約電影節作露天首映　王家衛︰非常難得

紐約電影節（New York Film Festival）於當地時間9月28日，進行了全新4K數碼修復版《花樣年華》的特別放映，這是全新4K數碼修復版本的全球首映，亦是《花樣年華》二十週年全球巡展的首站。 為避免大規模人群聚集，本屆紐約電影節的放映均以露天電影院形式進行，導演王家衛更拍攝視頻向觀眾問好。

因為疫情，反造就了不一樣的《花樣年華》放映會。(大會相片)

到場的觀眾作為全球首批觀看4K版《花樣年華》的幸運兒，不僅享受了影片的「全新」魅力，還收穫了一個特殊驚喜，一支來自導演王家衛的特別視頻，他在視頻中表示：「4K版《花樣年華》能在今年如此特別的環境中，最終和大家見面，非常難得，很感謝大家。希望大家能夠享受電影。」

有媒體大號表示露天汽車觀影的形式，喚醒了自己對影片經典畫面的記憶。「伴隨電影是不是能在車上扮演一下周慕雲和蘇麗珍？」。更有不少網友催促希望國內上映，迫不及待地想要立刻購買這張「帶蘇麗珍走的電影票」。而電影將在10月舉行的法國盧米埃爾電影節進行歐洲首映，之後陸續在包括韓國釜山國際電影節在內的其他影展進行展映。