「魔鬼合約」禁着其他品牌　51歲曉治積曼全裸出鏡身材fit爆！

荷里活巨星，永遠的「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）近日為澳洲皮鞋R.M.WILLIAMS擔任代言人，廣告短片於10月1日面世，全片最爆的是曉治積曼竟然全裸上陣，更重要的是已經51歲的曉治積曼身材冇走樣，仲係好fit！

曉治積曼在R.M.WILLIAMS的廣告中全裸演出。（影片擷圖）

片中曉治積曼講到着上R.M.WILLIAMS的皮鞋就似是「戀愛ing」，大讚感覺超級好，片中曉治積曼跟一位貌似高層人士聊天，但他就全身上下都只穿上一雙R.M.WILLIAMS的皮鞋，對話期間曉治積曼更坐在凳上，將雙腿放在枱上，正正對住高層「腿張開」，高層似乎都尷尷尬尬。

曉治積曼背肌肌肉分明。（影片擷圖）

為何今次曉治積曼咁爆甚麼都不穿呢？高層有指：「我們很欣賞你以行動來認真對待合約條款，遵守了只能穿R.M.WILLIAMS的規定。」就此為了曉治積曼為何全裸而解話。鏡頭更有專登特寫曉治積曼的下體，不過都很「貼心」地為他打上格仔。最好笑的是在短片後半部分，原本高層叫曉治積曼企起身，但他卻在用屁股前後左右磨凳，不知是在試凳還是試鞋。

曉治積曼仲要用屁股前後左右磨凳。（影片擷圖）

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