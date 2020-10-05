原定由金像導演吉拿域戴拖路執導　《黑暗正義聯盟》完整故事曝光

《黑天鵝》導演Darren Aronofsky在今年4月時曾自爆當年差點推出由華堅馮力士主演的暗黑蝙蝠俠電影；之後《有你終生美麗》編劇Akiva Goldsman稱華納兄弟在18年前還放棄了《蝙蝠俠對超人》暗黑版的劇本。早前又有知情人士爆料，指出華納兄弟連金像導演吉拿域戴拖路（Guillermo del Toro）執導的《黑暗正義聯盟》（Justice League Dark）都放棄了，原來當初導演連劇本都已經完成。

近日有知情人士踢爆吉拿域戴拖路的《黑暗正義聯盟》完整故事。（IMDb 圖片）

據Murphy's Multiverse指出，其實吉拿域戴拖路早在2012年獲華納兄弟邀請，負責執導及撰寫《黑暗正義聯盟》，而電影將由康斯坦汀（John Constantine）為故事主角。據了解，《黑暗正義聯盟》的故事由康斯坦汀離開超級英雄團隊Shadowpact開始，講述他決定成立自己的組織，並招募曾經對他不滿的人合作，其目的就是透過這方法作出補償。除了組織自己的團隊外，他同時需要尋求一本名為《Life and Death》的書。

康斯坦汀成為電影主角的電影，相信大家第一時間會想起奇洛李維斯的《魔間行者》。（DC Comics）

可是康斯坦汀的團隊好快就發現，反派Floronic Man都在尋求《Life and Death》這本書，而Floronic Man也與康斯坦汀一樣，擁有自己的反派團隊。當時康斯坦汀的團隊成員包括扎坦娜（Zatanna）、死俠（Deadman）、Etrigan the Demon及沼澤異形（Swamp Thing）等，這些角色甚少出現在DCEU的電影中。

奇洛李維斯在《魔間行者》中就是飾演約翰康斯坦汀。（《魔間行者》劇照）

然而當康斯坦汀的團隊接近《Life and Death》這本書時，遭到Floronic Man的團隊重擊，這迫使康斯坦汀需要重整旗鼓，當康斯坦汀在重整新隊伍時，他重遇他的舊團隊Shadowpact。在終極一戰中，最後康斯坦汀透過犧牲自己擊敗Floronic Man。然而在最後一幕，死俠在一條黑暗的小巷遇到康斯坦汀，後者還表示他們需要重新團結起來，看來導演吉拿域戴拖路計劃建立出《黑暗正義聯盟》系列，相信不少粉絲對於未能看這電影都非常失望。