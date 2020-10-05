【奪冠】重溫港產排球電影　「小龍女」李若彤都演過運動健將

陳可辛執導的《奪冠》（原名《中國女排》）受新冠肺炎疫情影響，由賀歲檔延至近日上映，截至今日（4日），內地票房達4億7800萬人民幣，成績相當理想。《奪冠》講述中國女排國家隊的發跡史，而港產片史上以排球作主題的電影不多，90年代中一部《青春火花》，雖然票房未如理想，但難得見到「小龍女」李若彤扮演排球健將，實在值得重溫。

《青春火花》真係集體回憶。（網上圖片）

1994年上映的《青春火花》由錢永強執導，擺明照抄日本同名漫畫及電影，連女主角李若彤的角色都叫「蘇柔美」。故事講述某大學女子排球隊在學界比賽慘敗，更被校方放棄，擔當隊長的李若彤率領隊員覓得爾冬陞任新教練，一眾隊員在特訓中培養出默契，最終成功撃敗勁敵。

李若彤演排球健將好新鮮。（電影截圖）

戲中一眾排球隊員都是熟悉的臉孔，除了李若彤外，包括何超儀、樊亦敏、徐濠縈、陳少霞、張睿羚及劉曉彤等，當年都是影壇新人，廿幾年後翻睇，甚有集體回憶的味道。電影本身相當青春熱血，除了排球，亦涉及戀愛與友情等題材，但都是純過蒸餾水，都算是港產片界的一道清泉。可惜以運動作主題的青春電影當年反應一般，只獲收200多萬票房。

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另一部港產排球電影，要數2011年上映的《熱浪球愛戰》，講述沙灘排球少女，為阻止富商收購海灘，以沙排與對方決一勝負，劇情齋聽都覺得牽強，不過重點其實落在周秀娜、傅穎及Jessica. C等美女身上，睇靚女比較重要。

相信觀眾都好明白《熱浪球愛戰》嘅重點在哪。（劇照）

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