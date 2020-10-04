奪冠｜重現2016奧運中巴大戰感動到喊　網民：以為睇緊賽事精華

電影《奪冠》講述中國女排幾代人的故事，帶出一種女排「流血不流淚」以及「永不放棄」的精神。要做世界第一的確談何容易，在登上世界舞台上光輝的背後，無疑是一段又一段血、汗、淚的艱苦故事，加上運動員的生涯確實非常短，要在當打時期好好完全發揮出來著實不易。

《奪冠》中，陳可辛導演拍出了數場大戰，包括1981年世界盃中國對日本、2008年北京奧運中國對美國以及2016年里約奧運中國對巴西等等，其中壓軸的中巴大戰，有觀眾看後問︰「係咪剪番當時賽事精華入電影？」可以講你知，這一幕完完全全重新拍過，來一次神還原。

陳可辛將2016年里約奧運中國對巴西的冠軍戰再拍一次，重現當年熱血且激動的一刻。（電影劇照）

在《奪冠》的花絮中，導演陳可辛：「拍動作片不可能是真打，但這個排球全是真打，然後再加上我們請來的日本隊、泰國隊、美國隊、巴西隊，所有都是當地的俱樂部（球員），也有前國家隊的隊員，全都是真的運動員，亦是電影中最興奮的地方。」就在拍攝期間，陳可辛都有邀請鍾意睇排球的朋友去睇波，因為根本就跟睇世界比賽一樣，真實地打而且非常好看。

點擊睇《奪冠》5位真實外國前國家隊球員：

陳可辛導演將當年2016年中西大戰的情景高度還原。（影片擷圖）

所以戲中每一戰都不是資料片段，而是陳可辛導演將當年的情景高度還原、請來前國家隊人馬「案件重演」般重拍一次，務求用真實打造最緊張的比賽，用真誠還原最興奮的體驗。而當中最令人感到緊張的必定是2016年里約奧運的中西大戰，莫說觀眾覺得似，就連有份打過里約奧運的顏妮、徐雲麗等人都說：「感覺情景再現」、「怎麼那麼像啊？」

點擊睇《奪冠》有幾似真中巴大戰：

+ 46 + 46 + 46

當年只要中巴大戰，中國隊輸了就可以提早執包袱回家了。（影片擷圖）

輸畀巴西就要執包袱

當年2016年里約奧運，第一局中國被巴西壓着來打，完全被巴西掌握節奏，加上自亂陣腳的關係，以被炒之下15:25先負首局。來到第二局中國沉着氣繼續應戰，郎導改變節奏，快速應變地換人，中國隊打至中局開始有起色，直到局尾24:23才首次領先巴西，最終拿下第2局，追成1:1。

當時中國隊小組賽2勝3負，以小組第4名出線，在淘汰賽更對上奧運兩連冠霸主巴西，要是對巴西再輸的話，中國隊就真的直接執包袱走人，所以每個人的壓力都相當之大。

當年中巴大戰足約2小時半，打足5局才分出勝苦。（真實對賽影片擷圖）

換人安排到暫停時間都跟足

而在打到第5局局尾雙方激戰至10:10平手後，中國隊憑出色的配合、朱婷過人的攻擊，郎導再在13:11領先時，換入隊長惠若琪頂替朱婷發防，讓她稍作休息。及後巴西隊在12:13時發球失誤，直接送分給中國隊，此時中國隊已先到14:12的賽點，巴西隊取得一分追近後，郎導喊了一個暫停，最後還是以朱婷一個後排進攻得分，15:13驚險地苦戰贏出比實，這些都被陳可辛拍進了《奪冠》當中，所以才會有難分真與假的感覺，到了最後中國隊亦不用提早執包袱走人，眾人相當激動。

《奪冠》中，鞏俐完全投入到郎導的角色當中，她每次看到女排的影片都會被她們拼搏不服輸的精神大為感動，甚至激動流淚。（影片擷圖）

點擊睇中巴大戰真實畫面：