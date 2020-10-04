【奪冠】郎平帶領美國女排京奧戰勝中國女排　遭中國網民罵叛徒

由陳可辛執導；鞏俐及黃渤主演的《奪冠》（原名《中國女排》）原定在今年農曆大年三十上映，可惜受到新型冠狀病毒疫情影響，電影被迫撤檔。早前電影終獲安排重新上映，在上映短短數天，中國票房迅速衝破3億元人民幣。

《奪冠》改編自中國國家女子排球隊的真實事件，當中讓大家印象最深刻的必定是教練郎平的故事。

郎平最終帶領中國女排奪得里約奧運冠軍。（Getty Images）

郎平在執教美國女排時，曾領美國隊奪得奧運銀牌。（Getty Images）

1960年出生的郎平，受到父親的影響而與排球結下不解之緣。據了解，當時郎平父親是個體育迷，並總會帶著郎平到北京工人體育館看比賽，於是這也讓郎平對體育產生了興趣。在1973年，當時年僅13歲的郎平獲選入北京工人體育館體校排球班，她在3年後還獲邀加入北京市女排。在1978年，當時18歲的郎平入選中國女排，並代表中國隊出征1981年的第3屆排球世界盃。最終郎平協助中國隊奪得冠軍，她還當選「優秀運動員獎」，而這也是中國女排首次獲得世界冠軍。

鞏俐在《奪冠》中飾演郎平。（《奪冠》劇照）

之後郎平協助中國隊贏得第9屆世界女排錦標賽冠軍和洛杉磯奧運會金牌，而她憑藉強勁而精確的扣殺獲得「鐵榔頭」的綽號。在1986年，郎平成功幫助中國女排衛冕世界女排錦標賽後宣布退役。之後她先到北京師範大學英語。翌年，她前往美國新墨西哥大學留學，並取得體育管理現代化專業碩士學位。

《奪冠》原定在今年農曆大年三十上映，可惜受到新型冠狀病毒疫情影響被迫延後上映。（《奪冠》劇照）

短暫復出 再轉任教練一職

在美國完成學業後，郎平前往意大利，並加入當地一支排球隊，她在1989年協助球隊贏得意大利盃賽冠軍。翌年，郎平重回中國隊，協助國家隊奪得第11屆世界女子排球錦標賽亞軍。在此戰後，她再次宣布退役，並回到新墨西哥大學執教女排，開始她的女排教練生涯。

郎平曾解釋為何自費赴美留學。（《奪冠》劇照）

為何當初自費赴美留學

其實郎平在退役後，曾擔任北京體委副主任，然而據她的自傳《激情歲月: 郎平自傳》稱，她在應上司的要求，向國家經委申請改善訓練場經費。然而這筆訓練場經費在她不知情下，遭其他官員挪用，她也因此遭責難。據了解，當時體育總局批評很嚴厲：「郎平，你要謙虛謹慎，你拿了世界冠軍，就不知道天高地厚，到處耍錢！」最終郎平彙報情況後，上級也沒再追究，但這讓她討厭官場。於是郎平離開了中國，前往美國留學。

郎平在2013年再度出任中國國家女子排球隊主教練。（《奪冠》劇照）

郎平在新墨西哥大學由助教開始，再慢慢成為主教練。在2005年，郎平獲邀擔任美國女排主教練，而在成為此之前，郎平在網上問了中國不少網民對於她出任美國教練的看法，當時很多人對此感到驕傲，極力支持她。然而直到2008年，郎平率領的美國排球隊，在北京奧運4強戰力挫中國女排，隨即惹來中國網民狠批「叛徒」。郎平曾回應此批評：「我執教美國隊只是一份職業，並不是為了擊敗中國。我是作為一名職業教練接受這份工作的，希望能為排球事業做出點貢獻。」

郎平帶領中國女排在里約奧運會上奪得奧運冠軍。（《奪冠》劇照）

最終郎平在2013年再度出任中國國家女子排球隊主教練，她還帶領中國女排在里約奧運會上奪得奧運冠軍，這也讓她成為世界上分別以球員和教練身份都獲得奧運女排金牌的第一人。對於曾遭罵「叛徒」，郎平曾稱：「無論走到哪裡，我時時刻刻記得，我是一名中國人。」了解郎平背後的故事，相信會更了解《奪冠》的故事。