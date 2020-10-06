【蜘蛛俠3】三代蜘蛛俠將在MCU同場　杜比麥奎爾仲會亮相另一作品

早前有外媒爆出美國男星占美霍士（Jamie Foxx）將加入Marvel電影宇宙，並再度擔任《蜘蛛俠2：決戰電魔》時的反派「電魔」，與湯賀蘭版的蜘蛛俠決一死戰。身為當事人的占美霍士更曾在其社交平台確認有關消息。可是未知是否未可以公開，他之後就把相關貼文刪走，讓粉絲更加肯定他會再次成為「電魔」。沒想到蜘蛛俠的消息一浪接一浪，近日又有業內人士稱，真人版蜘蛛俠宇宙（Spider-Verse）即將誕生。

《蜘蛛俠：決戰千里》的續集將在2021年12月17日美國上映，未知屆時會否因疫情關係要延遲。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

在去年上映的《蜘蛛俠：決戰千里》，電影片尾突然出現由JK 西蒙斯（J. K. Simmons）飾演的《號角日報》主播J Jonah Jameson，他當時向全世界公開了Peter Parker就是蜘蛛俠的秘密。這一幕震驚萬千觀眾，皆因除了全世界都知悉蜘蛛俠的秘密外，連曾在《蜘蛛俠》三部曲中飾演《號角日報》主播的JK 西蒙斯都加入了Marvel電影宇宙，這不禁讓粉絲懷疑Marvel Studios及SONY正積極擴充其蜘蛛俠宇宙。

JK 西蒙斯在去年加入Marvel電影宇宙大家庭，重新飾演《號角日報》主播J Jonah Jameson。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

近日有外媒突然傳出占美霍士將會重新加入蜘蛛俠的大家庭，並重新飾演「電魔」，沒想到當事人都疑似承認了這消息。當時他在Instagram分享了一張有三代蜘蛛俠面對「電魔」的照片，並寫上：「告訴蜘蛛俠，讓我們再次一較高下。好期待能參演Marvel的新蜘蛛俠電影。」

占美霍士曾確認有關消息。（Jamie Foxx Instagram 圖片）

沒想到，數日後，另一業內人士稱，Marvel Studios總裁已經與杜比麥奎爾及安德魯加菲傾好，讓三代蜘蛛俠同框演出。據Grace Randolph稱，六大狂魔（Sinister Six）將聯同第一代及第二代蜘蛛俠齊齊在《蜘蛛俠》第三集登場，而最重要的事，由於《奇異博士》續集將改由森溫美（Sam Raimi）執導，第一代蜘蛛俠的杜比麥奎爾將也在《奇異博士2》出場。當然目前官方、杜比麥奎爾及安德魯加菲都存確認有關消息。