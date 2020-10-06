《美少年之戀》發掘吳彥祖　導演楊凡：對香港影壇的最大貢獻！

《繼園臺七號》導演楊凡今日在灣仔會議展覽中心舉行『楊凡給香港的情書』展覽，除了展出電影的珍貴原創手稿外，導演還與影迷重溫多部電影的拍攝點滴。

楊凡導演舉辦展覽，除了展出電影的珍貴原創手稿外，導演還與影迷重溫多部電影的拍攝點滴。（葉志明）

相信影迷最深刻必定是1998年上映的《美少年之戀》，而這作品更是吳彥祖的電影處女作。楊凡導演稱：「一早就找了馮德倫，之後要找人襯他，找了好多天都找不到。忽然某天在看雜誌時，發現了吳彥祖的服裝廣告。」

《美少年之戀》嘅吳彥祖真係無敵！（電影截圖）

重溫吳彥祖與馮德倫的盛世顏值

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他還笑稱自己對香港影壇最大的貢獻，就是發掘了吳彥祖：「我自己講的，對香港電影最大的貢獻，就是發掘了吳彥祖。他居然因為《美少年之戀》紅起來。」楊凡導演坦言：「很驕傲可以把吳彥祖帶到香港、荷里活及華人影壇。」

之後楊導演重談他首次與吳彥祖見面的經過，原來當初吳彥祖打算婉拒導演的邀請：「他說自己不懂演戲及說廣東話，而我說：『我話得就得』。」就是一句話，最後說服了吳彥祖。

呢場共浴戲原來係參考「毛片」。（電影截圖）

重溫經典出浴戲

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之後楊凡導演分享戲中一幕沖涼戲的趣聞。當時不只導演覺得不好，連兩位演員都不太滿意：「尹子維同吳彥祖拍完覺得好奇怪，於是我叫他們看一部『毛片』，第二次做出來便好似真的一樣。」