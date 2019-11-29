【新紮師妹】刪剪片段曝光　楊千嬅吳彥祖公園親熱場口重生

經典電影《新紮師妹》當年大收1180萬票房，由楊千嬅、黃浩然、「Benz雄」許紹雄和吳彥祖主演，近日因為TVB播出由楊千嬅、黃浩然、許紹雄和周柏豪主演的《多功能老婆》的關係，三人時隔17年再度攜手合作，令人不得不聯想起「阿娟」、「劍雄哥」和「方中Sir」，連《新紮師妹》都被大家拎返出來熱烈討論！

大家都記得《新紮師妹》中的阿文和阿娟，該戲已是2002年的作品。（《新紮師妹》劇照）

《新紮師妹》整套戲十分搞笑又留下不少經典場面，要拍出一套如此爆笑的喜劇，背後都要度過諗過好多場口再作篩選。不過好多被刪除的畫面其實都有精彩之處，《新紮師妹》都不例外，於網上會找到很多刪除畫面未有放在正片當中，而當年亦只收錄在DVD，而家就一齊重溫幾條爆笑片段。

明明是警察的森美跟阿婆講自己是消防員。（《新紮師妹》影片截圖）

唔好「叉住」我

當中包括森美和黃偉文扮演警察，竭力阻止了一場「命案」發生！其實就是有位婆婆想橫過馬路，幸好被兩人截停，後來楊千嬅在旁邊「搭嘴觀摩」，換來森美一句：「差人做嘢你都好睇嘅！」阿婆就話：「唔好叉住我啦！」森美表示：「放心啦阿婆，我哋唔會Charge（投訴）你嘅！」阿婆回應：「你隻手叉住我啊！信唔信我port（投訴）你啊嗱！」森美當然即時嗌唔好。

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