爆機自由仁｜賴恩雷諾士爆笑新戲　最新預告升喱做救世英雄

由《翻生侏羅館》系列導演桑里維 (Shawn Levy)執導，「死侍」賴恩雷諾士 (Ryan Reynold)主演的新戲《爆機自由仁》，今次跳出博物館，進入電腦遊戲大世界，將於12月上映。

賴恩雷諾士在新作《爆機自由仁》 飾演銀行職員阿仁。（Getty Images）

賴恩雷諾士脫下死侍身份，在新作《爆機自由仁》 飾演銀行職員阿仁，日日過住刻板重複的生活，突然驚覺自己是背景角色，誓要不惜一切扭轉命運。

在虛擬人物Molotov Girl的協助下，由閒角「任何仁」變身「爆機自由仁」，拯救面臨摺埋的遊戲。

《翻生侏羅館》系列導演桑里維 (Shawn Levy) 執導的新作《爆機自由仁》（Free Guy）將於12月上映。（電影海報）

《爆機自由仁》由《怪奇物語》監製、《翻生侏羅館》導演桑里維 (Shawn Levy)，伙拍《死侍》賴恩雷諾士，玩轉電腦遊戲世界。

賴恩雷諾士一向鬼馬又抵死，日前電影釋出短片預告最新電影片段，他都笑指因為2020年充滿不穩定因素，戲謔電影上映日期可能會改完又完，拍下多個上映日期口號做後備，由聖誕節到火星逆行，甚至行星撞地球之日都唔放過，淨係看這條短片已經很爆笑，令影迷更期待新作。