林偉亮全裸演出三級片《妖街皇后》　高大身材配腹肌不輸韓國Oppa

導演楊凡執導的1995年電影《妖街皇后》，以新加坡著名「人妖街」Bugis Street作背景，以天真無邪的16歲少女角度，呈現這個充滿光怪陸離的地方。當年只有20歲的林偉亮首次獲選做男主角便全裸瞓身演出，身材高大兼擁有六嚿腹肌的他，入行多年始終未能大紅大紫，到30多歲時忽然大徹大悟出家當向尚，戲外人生更富戲劇性。

林偉亮在《妖街皇后》作全裸演出，可惜回響不大。（電影劇照）

《妖街皇后》由楊凡編導、陳果編劇，講述17歲少女蓮本來在馬來西亞的富有人家當女仆，後來被送到新加坡「人妖街」Bugis Street的旅館工作，在人妖圈中看盡人生百態。林偉亮飾演其中一名人妖的男伴，經常挑逗女主角，戲中更有全裸演出，難得當上男主角就豁出去演。

戲中經常挑逗女主角。（電影劇照）

不過題材另類的《妖街皇后》沒有令林偉亮成名，這部片雖然成為性小眾的代表作之一，但始終不是主流，當年票房僅僅過百萬。拍攝《妖街皇后》前，林偉亮演過《飛虎雄心》、《男兒當入樽》，之後又拍過《洪興仔之江湖大風暴》及《97古惑仔戰無不勝》，但都是戲份不多的配角。

林偉亮出家後積極宣揚佛學，獲不少圈中人支持，圖為與江美儀一起拍攝影片。（影片截圖）

2000年中林偉亮開始淡出影圈，到2009年35歲時忽然宣布出家當和尚，在大埔慈山寺修行，取法號釋衍偉，身為出家人的他仍沒有放棄運動習慣，成為慈山寺的籃球隊成員，以運動宣揚佛法，吸引不少圈中名人來聽他講佛，袁詠儀曾讚他講解佛學很有創意。