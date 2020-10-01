【獄中龍】劉德華早期演技大爆發　重溫黎姿經典性感演出

1990年上映的《獄中龍》由鄭則士執導；劉德華、黎姿及何家勁主演，戲中華仔被擔當奸角的何家駒欺壓到慘絕人寰，片尾演技大爆發的終極復仇戲，令影迷留下深刻印象。不過全片最經典的，竟然是一場黎姿不經意的性感場面。

劉德華在《獄中龍》的演出相當盡力。（電影截圖）

劇情講述張榮日（何家勁 飾）是一名富家子弟，因無法接受母親再嫁的事實，一時衝動犯罪而被判入獄，期間受到犯人欺凌，獲室友謝偉豪（劉德華 飾）的幫助，二人因此成為好友。出獄後，張赴英學習法律，阿豪卻因家庭環境所迫而加入黑社會。

此等奸角可謂為何家駒度身訂造。（電影截圖）

兩年後，張學成歸來成為一名律師，阿豪亦成為了幫會頭目。阿豪與仇家馬超（何家駒 飾）曾起衝突，對方為報仇而姦殺了豪的懷孕妻子宋小慧（黎姿 飾），並嫁禍給豪，之後又殘忍地殺死豪的好友，被迫害到極致的豪，決定單槍匹馬找馬超報仇雪恨，上演一場血腥大廝殺。

黎姿跟劉德華的嬉水場面意外成為經典。（電影截圖）

《獄中龍》的故事本來聚焦於劉德華與何家勁出獄後，變成一黑一白的對立面，但一眾配角的演出實在太出彩，成功搶去觀眾的注意力。戲中大奸大惡的「大咪」何家駒，近乎喪心病狂的演出令人恨得牙癢癢，最後被劉德華殺死可謂大快人心。黎姿雖然戲份不多，但跟劉德華嬉水的場面，意外展露了她的美好身材，多年來成為網民不斷「回帶」的畫面。

重溫黎姿的經典性感演出