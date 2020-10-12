【Netflix】《願者上網》揭社交媒體殘酷真相！我們犧牲了什麼？

全世界只有兩種產業會把客戶稱為使用者，一個是毒品，一個是軟體。

近期登上Netflix的《願者上網》這部紀錄片，講述的是社群媒體推播的演算法優化以及廣告採購兩者交互之下，造成小至認同焦慮、大致操弄主權的不良後果。而我這篇文章想探討的，則是在數位行銷時代下，我們到底賣掉了多少靈魂的問題。

↓↓↓按圖即睇紀錄片《願者上網》劇照↓↓↓

+ 8 + 8 + 8

羊毛出在狗身上，豬來買單。

這句話，想必身在物聯網產業的各位都很熟悉，「羊」是客戶、「狗」是商品公司、「豬」則是想獲得數據的公司，意指使用者購買產品不用付錢，相關成本將由第三方廠商吸收。但獲得產品或服務的羊，真的「免費」得到了好處嗎？顯然不是。而且這部片中更觸發了我對於「使用者給出什麼這件事」更深一層的思考。

不，羊毛還是出在羊身上

羊毛還是出在羊身上，但我們這些羊並不是單從口袋掏錢來買回身上的羊毛，而是透過更多複雜的交易管道與隱性價值，以物易物易物易物的，得回了羊毛。（點圖放大↓↓↓）

+ 2 + 2 + 2

進退兩難：人應該沉睡的活著，還是清醒地死去？

上面探討的議題只是片中的一小部分，全片以訪談身在軟體巨擘中的角色來揭示科技產業現況，包含身為使用者體驗設計師的職責、演算法的運作機制、軟體功能的起心動念還有肩負公司生存獲利的目標等民生需求。

但除此之外，更隱約探討了很多燒腦且過癮的哲學與價值觀問題：資本主義、自由、客觀事實的逐漸死去、自我實現焦慮⋯⋯也讓觀眾能更審慎的省思：當所有科技與軟體公司高喊著想讓世界變得更美好時，自己心中「美好」的定義到底是什麼？