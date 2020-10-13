蜘蛛俠3｜落實三代同堂合力對抗反派　極大卡士媲美《美國隊長3》

超級英雄電影《蜘蛛俠3》（Spider-Man）在早前傳出有多位明星加入，更會大玩平行宇宙，當中包括「奇異博士」將會接任「鐵甲奇俠」做「蜘蛛俠」的下任導師、又指反派電魔占美霍士會加入混戰、而且「毒魔」湯哈迪都有機會加開，另外傳聞已久的三代「蜘蛛俠」同堂的消息，今午（13日）亦已得到確切的消息。

《蜘蛛俠3》將在2021年7月16日上映。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

據外媒《FandomWire》報導，首代蜘蛛俠杜比麥奎爾（Tobey Maguire），以及二代安德魯加菲（Andrew Garfield），將會加入由湯賀蘭主演的《蜘蛛俠3》，而且兩人已成功簽約。3位蜘蛛俠將會在最終的大戰一同對抗反派，據知多角色的程度可媲美《美國隊長3：英雄內戰》或《復仇者聯盟4：終局之戰》，更有網民搞笑表示：「陣容大到分明拍緊《復仇者5》啦！」

據知杜比麥奎爾和安德魯加菲將會在最終的大戰，被加入到湯賀蘭的字宙中，幫手擊敗反派。正如早前所說的一樣，多重宇宙的發生極大可能緣於《奇異博士2：瘋狂多重宇宙》（Doctor Strange in the multiverse of madness），而且「紅女巫」將會有極重的戲份，有可能是因為失去了老公「幻視」後變得瘋癲起來，能夠跟她抗衡的只有「奇異博士」，因始兩人將會開啟了多重宇宙，相信在《WandaVision》都會有不少蛛絲馬跡。