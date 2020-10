蜘蛛俠3｜落實三代同堂合力對抗反派　極大卡士媲美《美國隊長3》

超級英雄電影《蜘蛛俠3》(Spider-Man)在早前傳出有多位明星加入,更會大玩平行宇宙,當中包括「奇異博士」將會接任「鐵甲奇俠」做「蜘蛛俠」的下任導師、又指反派電魔占美霍士會加入混戰、而且「毒魔」湯哈迪都有機會加開,另外傳聞已久的三代「蜘蛛俠」同堂的消息,今午(13日)亦已得到確切的消息。

《蜘蛛俠3》將在2021年7月16日上映。(《蜘蛛俠:決戰千里》劇照)

據外媒《FandomWire》報導,首代蜘蛛俠杜比麥奎爾(Tobey Maguire),以及二代安德魯加菲(Andrew Garfield),將會加入由湯賀蘭主演的《蜘蛛俠3》,而且兩人已成功簽約。3位蜘蛛俠將會在最終的大戰一同對抗反派,據知多角色的程度可媲美《美國隊長3:英雄內戰》或《復仇者聯盟4:終局之戰》,更有網民搞笑表示:「陣容大到分明拍緊《復仇者5》啦!」

據知杜比麥奎爾和安德魯加菲將會在最終的大戰,被加入到湯賀蘭的字宙中,幫手擊敗反派。正如早前所說的一樣,多重宇宙的發生極大可能緣於《奇異博士2:瘋狂多重宇宙》(Doctor Strange in the multiverse of madness),而且「紅女巫」將會有極重的戲份,有可能是因為失去了老公「幻視」後變得瘋癲起來,能夠跟她抗衡的只有「奇異博士」,因始兩人將會開啟了多重宇宙,相信在《WandaVision》都會有不少蛛絲馬跡。