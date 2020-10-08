【蜘蛛俠3】暫定名稱洩端倪　傳電影下周紐約開拍

近日關於《蜘蛛俠：決戰千里》續集的傳聞滿天飛，一時又說曾在《蜘蛛俠2：決戰電魔》中飾演反派「電魔」的占美霍士（Jamie Foxx）加入Marvel電影宇宙（MCU），之後還傳出第一代及第二代蜘蛛俠將會在《蜘蛛俠3》亮相，甚至傳出Marvel Studios有意找第一代及第二代的部份演員齊齊加入第三集。最近，更有網上消息傳出，指《蜘蛛俠3》將於下周在紐約展開拍攝。

《蜘蛛俠：決戰千里》續集未知會否仍有Nick Fury呢？（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

據了解，網上傳出Marvel Studios與SONY聯合開拍的《蜘蛛俠：決戰千里》續集將在美國時間10月16日紐約開拍。《蜘蛛俠：決戰千里》續集的暫定名稱為「Serenity Now」，而這名稱是來自美國劇集《宋飛正傳》（Seinfeld）第九季第三集的標題。

近日網上傳出《蜘蛛俠3》將於下周在紐約展開拍攝。（Twitter 圖片）

該網民分析指，《蜘蛛俠：強勢回歸》及《蜘蛛俠：決戰千里》當時的暫定名稱都是以《宋飛正傳》的標題來命名，前者分別是採用《宋飛正傳》第八季第二十二集的標題「Summer of George」，而後者則是「Fall of George」，同樣是來自《宋飛正傳》。

《蜘蛛俠：決戰千里》續將在2021年上映。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

《蜘蛛俠：決戰千里》續集電影將在2021年上映，目前湯賀蘭、Zendaya、Marisa Tomei及Tony Revolori確定回歸續演，而占美霍士本人都疑似證實了他會在《蜘蛛俠3》登場，但未知其真正角色；至於導演方面，《蜘蛛俠：強勢回歸》及《蜘蛛俠：決戰千里》的導演Jon Watts將繼續執導。