蜘蛛俠3｜湯賀蘭下任人生導師曝光　由佢接替鐵甲奇俠最合理

網上有消息指,Marvel Studios超級英雄電影《蜘蛛俠3》將於下周在紐約皇后區桑尼賽德(Sunnyside, Queens)開機拍攝,又有指曾在《蜘蛛俠2:決戰電魔》中飾演反派「電魔」的占美霍士(Jamie Foxx)會加盟,暗指故事受劇集《WandaVision》影響,由紅女巫引發令平行宇宙開始出現,令到《蜘蛛俠3》愈發吸引!

《蜘蛛俠3》將於下周開機拍攝。(《美國隊長3:英雄內戰》劇照)

昨日(8日)又有關《蜘蛛俠3》的最新消息出現,現時扮演着「蜘蛛仔」人生導師的「鐵甲奇俠」(羅拔唐尼 飾)已功成身退,不會再返回MCU,直到目前影迷都對於究竟進會接任做「蜘蛛仔」的導師議論紛紛,要知道留下來且重份量的人選並不多,又要跟「蜘蛛仔」有心靈上交流,角色設定又要十分鮮明,憑空而降的人選更加沒有可能擔此重任。

有指「奇異博士」將會接替「鐵甲奇俠」,成為下任「蜘蛛俠」的人生導師。(電影劇照)

據外媒報導,「奇異博士」(班尼迪甘巴貝治 飾)跟「蜘蛛俠」在戲中都有不少交雜點,加上「奇異博士」跟「鐵甲奇俠」時常同框作戰,他的身份和形象都能為Peter Parker提供好爸爸、人生導師的形象,而且剛接棒成為重點超級英雄的蜘蛛俠都需要有人來提點、帶領,有「奇異博士」加入《蜘蛛俠3》,會令到影迷期待兩人的新合作火花,同時將它們與更大的漫威電影宇宙捆綁在一起。

有粉絲搞笑指出其實「奇異博士」最的的作用是防止湯賀蘭劇透。(網上圖片)

有指「紅女巫」變得瘋癲後,其強大的能力將會令世界發展成多重宇宙,而多重宇宙更會有融合。(電影劇照)

有指Marvel今次集合眾多明星來顯出「紅女巫」的驚人能力,她在《奇異博士2:瘋狂多重宇宙》(Doctor Strange in the multiverse of madness)有極重戲份,更會因為失去老公「幻視」後而變得瘋癲,影迷可以透過《WandaVision》知道更多原委,而《蜘蛛俠3》和《WandaVision》都是為了《奇異博士2》來鋪路,令人愈發期待MCU第4階段的發展!