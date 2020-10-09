蜘蛛俠3｜湯賀蘭下任人生導師曝光　由佢接替鐵甲奇俠最合理

網上有消息指，Marvel Studios超級英雄電影《蜘蛛俠3》將於下周在紐約皇后區桑尼賽德(Sunnyside, Queens）開機拍攝，又有指曾在《蜘蛛俠2：決戰電魔》中飾演反派「電魔」的占美霍士（Jamie Foxx）會加盟，暗指故事受劇集《WandaVision》影響，由紅女巫引發令平行宇宙開始出現，令到《蜘蛛俠3》愈發吸引！

《蜘蛛俠3》將於下周開機拍攝。（《美國隊長3：英雄內戰》劇照）

昨日（8日）又有關《蜘蛛俠3》的最新消息出現，現時扮演着「蜘蛛仔」人生導師的「鐵甲奇俠」（羅拔唐尼 飾）已功成身退，不會再返回MCU，直到目前影迷都對於究竟進會接任做「蜘蛛仔」的導師議論紛紛，要知道留下來且重份量的人選並不多，又要跟「蜘蛛仔」有心靈上交流，角色設定又要十分鮮明，憑空而降的人選更加沒有可能擔此重任。

有指「奇異博士」將會接替「鐵甲奇俠」，成為下任「蜘蛛俠」的人生導師。（電影劇照）

據外媒報導，「奇異博士」（班尼迪甘巴貝治 飾）跟「蜘蛛俠」在戲中都有不少交雜點，加上「奇異博士」跟「鐵甲奇俠」時常同框作戰，他的身份和形象都能為Peter Parker提供好爸爸、人生導師的形象，而且剛接棒成為重點超級英雄的蜘蛛俠都需要有人來提點、帶領，有「奇異博士」加入《蜘蛛俠3》，會令到影迷期待兩人的新合作火花，同時將它們與更大的漫威電影宇宙捆綁在一起。

有粉絲搞笑指出其實「奇異博士」最的的作用是防止湯賀蘭劇透。（網上圖片）

有指「紅女巫」變得瘋癲後，其強大的能力將會令世界發展成多重宇宙，而多重宇宙更會有融合。（電影劇照）

有指Marvel今次集合眾多明星來顯出「紅女巫」的驚人能力，她在《奇異博士2：瘋狂多重宇宙》（Doctor Strange in the multiverse of madness）有極重戲份，更會因為失去老公「幻視」後而變得瘋癲，影迷可以透過《WandaVision》知道更多原委，而《蜘蛛俠3》和《WandaVision》都是為了《奇異博士2》來鋪路，令人愈發期待MCU第4階段的發展！