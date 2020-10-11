【蜘蛛俠3】奇異博士強勢加盟　網民發現湯賀蘭去年早已劇透？

早前外國傳媒《The Hollywood Reporter》報道，飾演「奇異博士」的班尼迪甘巴貝治將在《蜘蛛俠：決戰千里》續集中登場，不少粉絲對此都非常震驚。近日又有網民翻出「蜘蛛俠」湯賀蘭在去年的訪問，發現他早已經跟大家率先劇透，只是當時沒有人知道他這句話的含意。

《蜘蛛俠：決戰千里》的續集將在2021年12月17日美國上映，未知屆時會否因疫情關係要延遲。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

據了解，「蜘蛛俠」湯賀蘭在去年6月時接受外國傳媒《CinemaBlend》訪問時，直言想再跟奇異博士聯手：「我真的很想與奇異博士合作，而且我們兩位都是紐約居民，我真的很喜歡與一個懂得魔術的科學家合作。」就是這樣的一句，如今網民終於了解當時湯賀蘭的含義。

有指「奇異博士」班尼迪甘巴貝治將在《蜘蛛俠：決戰千里》續集中登場。（網上圖片）

除此之外，近日關於《蜘蛛俠：決戰千里》續集的傳聞滿天飛。早前傳出《蜘蛛俠2：決戰電魔》中飾演反派「電魔」的占美霍士（Jamie Foxx）加入Marvel電影宇宙，之後還有消息指，Marvel Studios計劃找來第一代及第二代的部份演員齊齊加入第三集。雖然未知最終演員名單，但早前有網上消息傳出，《蜘蛛俠3》將於下周在紐約展開拍攝。