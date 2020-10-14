《整容液》影評｜外貌協會不是最大罪　心底腐化的心靈才最可怕

《整容液》一聽戲名大概都知道電影題材是諷刺韓國盛行的整容文化，現今世代「外貌協會」的風氣，但如果以為電影僅止於此的話就實在太天真了。 《整容液》風格獨特創新，除了帶來驚慄寓言的故事，結局更顛覆、扭曲了大家的思想，當中最驚喜的莫過於題材同時也不乏溫情命脈，元素豐富有層次。

改編自韓國同名恐怖漫畫的動畫電影《整容液》已經在香港上映，原著漫畫在網漫台Webtoon獲9.9的高分評價。（《整容液》劇照）

《整容液》改編自奇幻漫畫《奇奇怪怪》中最受歡迎的同名系列，是南韓史上首部都市恐怖動畫。故事講述一個天生身型肥胖的女孩「藝智」，她原本是擔任藝人化妝師，但因為身材經常被歧視，在網上被欺凌。

機緣巧合之下，「藝智」得到了匿名寄來的「神奇整容液」，只要將身體浸在整容液中，溶化身上皮肉，就能重塑出絕世美貌。

只要浸20分鐘塊面想點整都得，無痛整容令女主角瘋狂迷上。（《整容液》劇照）

因為整容液 她似乎將人生完全逆轉



為了變靚她不惜大灑金錢購買整容液，一次又一次浸泡全身，任意將自己的五官和身體上下都塑造成心目中最理想的模樣。她獲得美麗的面孔和魔鬼的身材之後，更成為了當紅的明星，人氣爆燈。

「藝智」之後更重遇以前在工作上結識的前輩「志勳」，二人發展成為情侶。因為整容液，她似乎將人生逆轉，完美到愛情事業兩得意，但她卻開始要承受當中的惡果。

整容後，「藝智」變成明星成為網紅，仲有機會拍廣告，重遇昔日的心儀對象，仲唔係人生勝利組？（《整容液》劇照）

畫風相對粗糙反而更到肉

電影最強之處是逐步帶給觀眾毛骨悚然的感覺，一直看到故事結尾，更看得猶有餘悸。《整容液》的畫風不是行精緻的路線，線條相對粗糙，但卻非常到肉，露骨地讓大家看著「藝智」如何削骨削肉，突顯故事的暗黑格調，更覺原汁原味。

女主角在追求倒模的靚樣好身材背後，心底裡腐化的心靈才最心寒。（《整容液》劇照）

心底裡腐化的心靈才最得人驚



整容文化在韓國社會相當普及，不少人都認為擁有美麗的樣子身型就是「人生勝利組」，故事的確很現實，女主角奉行「外貌協會」並不是最大罪。

最令人心寒的卻是女主角在追求倒模的靚樣好身材背後，她心底裡腐化的心靈，「藝智」極盡自私，只求達到目的的手段才算最可怕。

+ 8 + 8 + 8

只顧抱怨父母 忘掉什麼是親情



「藝智」與父母的相處反而最令人深刻，她用「神奇整容液」之前，因為職場上被針對、網上被無情批評，生活頹廢終日躲在房間裡。對於家人的關心，她一概不理，速遞到了才開房門，開口埋口抱怨兩老把她生成這個樣子。

女兒「獅子開大口」問父母拿大筆金錢買整容液。（《整容液》劇照）

雙親「拔刀相助」最令人深刻



後來要買整容液，女主角就「獅子開大口」，問父母拿錢，一句「你們把我生成這樣，難道不會有一絲愧疚？」大逆不道，偏差的價值觀實在令人看著都為她父母感到心痛。

「藝智」愛美不惜一切，父母愛女心切事事包容，去到故事尾段更「拔刀相助」為女兒完成膚淺至極的心願，非常震憾。《整容液》不只帶出社會的現實，人類可以有多自私，當中浮誇科幻的情節，配上詭異的風格，一來滿足觀眾驚慄恐怖的感覺，女主角與父母情感的演繹亦很令人深刻。