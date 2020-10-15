【電子靈】兩大公司疫境下開戲　力捧新人李靖筠、楊天宇擔正

電影
撰文：
最後更新日期：

英皇電影與天下一電影攜手合作的新戲《電子靈》，由梁碧芝執導及編劇、朱嘉懿監製，李靖筠（Gladys）、楊天宇（Angus）、朱鑑然、顧定軒、張達倫及何珮瑜等主演。

電影今日舉行記者會，各演員都有出席，男女主角Gladys和Angus透露今次電影是以科幻為題材，他們都很感謝公司願意在疫境下開戲，更願意給機會新演員擔正。

《電子靈》主要談及現代人依賴電子產品，沉迷手機往往忽略很多身邊的人，楊天宇在戲中飾演暗戀Gladys多年的男生。（葉志明 攝）

《電子靈》主要談及現代人依賴電子產品，沉迷手機往往忽略很多身邊人，Angus在戲中飾演暗戀Gladys多年的男生，陪對方經歷很多難關，幫Gladys解決問題。

提到私下會否都沉迷玩手提電話、打機？Gladys就坦言她不算很喜愛玩手機，「我喜歡專注做一些事情，睇下戲、煮下飯都會放低手機。不過，手機在現今世代的確很重要，試過在美國旅行遺失了手機，發現什麼都做不到，book枱、搵路睇地圖，甚至不懂得找路回家。」

Gladys透露她試過在美國旅行時遺失了手機，發現什麼都做不到，book枱、搵路睇地圖，甚至不懂得找路回家。（葉志明 攝）

Gladys和Angus接受訪問也透露今次有機會參與這部戲非常感恩，尤其是在疫境下開戲真的不易。新作由兩大電影公司合作，被問到他們是否英皇的代表？他們都謙虛地否認，表示很高興成為英皇的一分子，Gladys坦言：「有份參與這件事已經很高興，敢用新演員去孭飛已很不簡單。」

Gladys（右二）表示自己私下很愛看科幻片，今次有份拍這題材的電影非常興奮。（葉志明 攝）

【我的筍盤男友】跟李靖筠戲假情真？　陳家樂：我哋冇偈傾
【我的筍盤男友．專訪】李靖筠唔怕同前人比較　陳家樂最鍾意嚇佢
李靖筠擔正賀歲片《我的筍盤男友》　兼任作曲主唱壓力大至險崩潰
《斷網》森林拍重頭戲疫境下順利煞科　郭富城與兩大影帝鬥演技
周星馳電影受疫情影響票房不似預期　因補償差額有爭議再對簿公堂
古天樂拍抗疫片觸礁？　傳政府補貼縮水一半要再籌旗
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。