台版《無聲吶喊》｜特殊學校爆300多宗集體性侵　涉事老師仍執教

台北電影節將於6月25日到7月11日如期舉行，由導演柯貞年首部劇情長片《無聲》作為開幕電影及世界首映揭幕。《無聲》改編自真實事件，描述失聰少年目睹校巴最後座的「遊戲」故事，從而揭發校園集體欺凌案。《無聲》由新演員陳妍霏、星二代劉子銓、金馬獎最佳男配角劉冠廷、金馬影后楊貴媚以及香港電影金像獎出爐影帝太保（張嘉年）等人傾力演出。

台灣電影《無聲》改編自真實事件，講述校園性侵聾啞女學生事件，猶如台版《無聲吶喊》。（官方圖片）

《無聲》真人真事 台南啟聰學校爆集體性侵

《無聲》改編自2009年台南啟聰學校爆發集體性侵事件，全校多達300名學生發生100多單性侵案，加害者與受害者皆為聽障人士。較早前有受害者曾現身受訪，講到當時自己在學校遭到學弟性侵，校長卻打電話跟她媽媽說，考慮索性將女兒嫁給對方，而事件沒有進行詳細調查，不了了之。原以為這只是單一事件，但後來打官司時，才陸續爆出多達100多案類近的性侵案。

受害者自言除了受到個別性侵外，還曾發生集體性侵，地點包括學校、宿舍、浴室、廁所、校車，甚至是老師的家等等，在校車上，學弟更邀請其他人對她一起性侵。最令人髮指是跟車的老師和管理員都知道事件發生，卻認為只是小事一樁。事主事後常常會感到很驚慌，要食抗抑鬱藥，而當時老師更離譜到將責任推到受害人身上。「錯的都是你們，是你自己愛玩，行為不檢。」

被性侵的女生貝貝由新生代演員陳妍霏飾演。（電影劇照）

畢業生忍辱多年︰「2、30年前已經有這情況」

有指最開始時，是一位男老師對男學生落手，而該學生都有跟老師和管理員求助，遺憾是沒有人伸出援手，學校更沒有過問涉事老師，不調查！不解僱！甚至涉案老師到目前仍在執教。直至事情鬧大，有畢業2、30年的學生站出來，表示自己就讀時已有該情況，直言這根本是台灣的醜聞。

導演柯貞年講到《無聲》是一個關於聾人的故事，不管面對多少殘酷，仍想努力生活下去的故事。希望觀眾可以來一起感受和理解他們。

點擊睇更多畫面：

+ 10 + 9 + 8

《無聲》講到從小失聰的張誠（劉子銓 飾）因父母離婚轉到啟聰特殊學校，看到身邊同學都戴有助聽器，每個人都用熟練的手語溝通，他感受到前所未有的歸屬感。

一天他在校車上親眼目睹性侵事件，被侵犯的女生更是他充滿好感的貝貝（陳妍霏 飾），帶頭起哄的學長小光要張誠一起性侵貝貝，而更令張誠震驚的是，貝貝竟然告訴他︰「他們只是在玩，這裡就是這樣，你應該跟他們一起玩！」

點擊睇更多陳妍霏靚相：

+ 3 + 2

毫無辦法的張誠唯有去找老師幫忙，一查之下發現許多加害者當年都是受害者，隨着案件數量不斷飆升，學校亦淪為箭靶，張誠為了保護想留在學校不願轉學的貝貝，竟也淪為共犯，他天真的以為自己的犧牲可以換來和平，沒想到，畢業典禮當天，小光看到退休的美術老師將憤怒發洩到貝貝身上。

絕望的張誠決定用自己的方式去解決一切，同時他發現小光不為人知的秘密，當壞人不再是單純的壞人，受害者與加害者的界線愈趨模糊，恨與憐憫在心中混雜，最終張誠該如何面對自己和眼前的困境呢？