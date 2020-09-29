【Marvel】復仇者計畫關鍵人物　傳神盾局局長個人劇集籌備中

現年71歲的森姆積遜（Samuel L. Jackson）在2008年上映的《鐵甲奇俠》起，一直擔任「神盾局局長」Nick Fury，至今已經12年。近日有外國傳媒報道，Marvel Studios有意推出神盾局局長的迷你劇，並將在Disney+登場。

由森姆積遜飾演的神盾局局長，他在Marvel電影宇宙的作用非常重要。（《Marvel隊長》劇照）

外國傳媒《Variety》早前引述知情人士消息，稱Marvel Studios有意籌備一部「由森姆積遜主演」的Disney+迷你劇集，並由美劇《Mr. Robot》監製Kyle Bradstreet擔任迷你劇的編劇及執行監製。目前森姆積遜及迪士尼皆未證實消息。

「神盾局局長」Nick Fury的出場時間雖然不多，但卻是復仇者計畫的關鍵人物。（《Marvel隊長》劇照）

「神盾局局長」Nick Fury在2008年的《鐵甲奇俠》的片尾片段中首度登場，之後在不同的Marvel電影宇宙作品中出現，當中包括《鐵甲奇俠2》、《雷神奇俠》、《美國隊長》第一至二集、《復仇者聯盟》第一至四集、《蜘蛛俠：決戰千里》及《Marvel隊長》等。雖然他的戲份不多，但卻是復仇者計畫的關鍵人物，如今神盾局局長的個人劇集有機會推出，難怪這麼多粉絲都相當興奮。