世紀難題｜《復仇者》惡鬥《變種特攻》　邊個「快銀」更勝一籌？

提起「快銀」（Quicksilver）大家或會問︰「你講邊個快銀先？」Marvel Studios的《復仇者聯盟2》跟前Fox的《變種特攻》中，各有「快銀」，分別由Evan Peters以及艾朗莊遜（Aaron Johnson）演出，究竟邊位「快銀」更快、更驚人呢？

首先在《變種特攻：未來同盟戰》以及《變種特攻：天啟滅世戰》中的「快銀」Pietro Maximoff由Evan Peters擔任，在《變種特攻》的宇宙中，他是「磁力王」的兒子，擁有過人的靈敏度和速度，擁有超音速的移動能力，連平時說話也很快。

《復仇者聯盟2：奧創紀元》中「快銀」孖住家姐「紅女巫」一齊出現。（電影劇照）

而在《復仇者聯盟2：奧創紀元》中的「快銀」則是由艾朗莊遜飾演，他在片中跟「紅女巫」是雙胞胎姊弟，來自蘇科維亞，因為九頭蛇的實驗，擁有過人的特異功能。究竟與生俱來的《變種特攻》「快銀」勁啲定係天賦異稟的《復仇者》「快銀」更強呢？

「快銀」在廚房跑一圈都仲可以幫煲湯試味。（電影劇照）

《天啟滅世戰》廚房一幕顯功架

其實在《變種特攻：天啟滅世戰》中已經可以解答到觀眾的疑惑，其中一幕正是「快銀」要幫助狼人以及X教授將磁力王從五角大廈的秘密監獄救出，在將近2分鐘的「快銀時刻」戲份中，就連睇戲的觀眾都似乎被靜止了一樣。

「快銀」在廚房之中輕輕鬆鬆就幫眾人解圍，「快銀」已經在廚房中跑完一圈，令敵人自己打自己，最重要的是他跑完一圈，最後輕輕用手指掃開正在飛向磁力王的子彈，就連狼人的爪都未完全伸晒出來，輕鬆搞掂！

從未想過「快銀」咁快就會死。（電影劇照）

《復仇者2》慢過粒子彈？

反觀在《復仇者2》的「快銀」，他跟姐姐「紅女巫」掉頭加入了「復仇者聯盟」，在大戰時「鷹眼」為了救走在戰場上的一名小男孩，豈料「奧創」軍隊的戰機已到，「鷹眼」唯有抱緊小男孩以肉身擋子彈，但在遠處的「快銀」目睹後，並沒有像《變種特攻》的「快銀」一樣掃開子彈，反而用人類「鷹眼」一樣的諗法，真正以肉身擋子彈，隨即倒地身亡。其實「快銀」的死確令觀眾意外，因為從未想過「快銀」會慢得過子彈而中槍身亡，失望的成份更是居多。以《功夫》的火雲邪神名言總結︰「天下武功，唯快不破」佢就係唔夠快被破了。

至於為何會有2個「快銀」呢？其實「快銀」和「紅女巫」是Marvel和二十世紀影業共享的Marvel漫畫角色，因90年代Marvel將旗下的漫畫角色電影版權售出來挽救公司，所以兩人既屬於《變種特攻》亦屬於Marvel的《復仇者聯盟》，兩間公司都有使用角色的權利，但就因為版權問題，才會衍生出兩個版本的角色設定。