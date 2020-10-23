成龍親解「離開」荷里活原因　因演夠香港警察：我不喜歡重覆！

由嚴嘉執導；成龍、阮經天及鍾楚曦等主演的《神探蒲松齡》近日登陸巴西網上串流平台，成龍還接受當地傳媒訪問，他除了談到戲中的角色外，還開腔回應近年鮮有參演荷里活電影的原因。

《神探蒲松齡》近日登陸巴西網上串流平台。（《神探蒲松齡》劇照）

現年66歲的成龍演出過超過100部影視作品，而他與基斯德加（Chris Tucker） 合演的《火拼時速》（Rush Hour）系列電影更大受歡迎，讓他成為其中一位能在荷里活取得成功的華人演員。最終，成龍更獲得第88屆奧斯卡終身成就獎，是首位獲此榮譽的華人。由成龍主演的《神探蒲松齡》近日在巴西網上串流平台上線，他接受當地傳媒《Filmelier》訪問時還解釋了近年「放棄」荷里活的原因。

成龍與基斯德加主演的《火拼時速》系列電影至今仍深受影迷喜愛。（《火拼時速》劇照）

由成龍與基斯德加主演的《火拼時速》系列電影至今仍深受荷里活歡迎，甚至不時有外國網民討論該系列會否推出第四集的可能性，可見這部作品對荷里活有很大影響。然而近年成龍鮮有參演荷里活電影，甚至把他的目光放到中國電影市場，但成龍近日卻稱「他從沒有離開美國」，只是「找不到合適的劇本」。

成龍與韋史密夫的兒子積頓史密夫合作《功夫夢》。（《功夫夢》劇照）

成龍繼續補充：「在《功夫夢》（The Karate Kid）後，我收到很多劇本，但角色總離不開演香港警察，所以等了7年時間才接拍新一部荷里活電影《英倫對決》（The Foreigner）。」他解釋之所以有此決定，是希望影迷能見到不同類型的成龍：「我想確保觀眾可以看到不同類型的成龍，我希望觀眾視我為一位可以演動作戲的演員，而不僅僅是一位動作演員。」

成龍在《功夫夢》7年後接拍了《英倫對決》，與皮爾斯布魯斯南合作。（《英倫對決》劇照）

最後，成龍再次希望自己能演出更同不同類型的角色，就像他當時決定接拍《英倫對決》之原因。他還特別提到：「我不喜歡重覆。」，惟他澄清從沒有想過不再拍攝動作喜劇，但只想演出「其他類型」的電影，而他在將來還會繼續接拍喜劇類電影。