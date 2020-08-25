將成龍劉德華推上高峰　卻5度錯失金像獎——香港警匪片大導陳木勝

8月23日，香港著名導演陳木勝因鼻咽癌去世，享年58歲。多年以後，陳木勝的離世也許會成為一個歷史注腳，成為香港警匪片沒落迷途中的座標之一。陳木勝走了，一代人的港片記憶缺了一角，可能再也補不回來。

1990年代在香港立穩腳跟，陳木勝成為了香港回歸後內地觀眾最熟悉的港片導演，拍出過《我是誰》、《特警新人類》、《雙雄》、《新警察故事》等作品，毋庸置疑是伴隨這一代影迷成長的導演之一。

和徐克、吳宇森、杜琪峰等前輩們相比，陳木勝並沒有太明顯的個人風格特色，而是以專業、用心著稱，有時被影評人解讀為匠氣太重。他也樂於接受自己「二流導演」的身份，生涯拿過五次金像獎最佳導演提名，皆以敗北告終，卻自嘲「動作片導演本就不該得獎」。但沒人能否認，陳木勝這三個字，就是香港警匪片、動作片的一塊金字招牌。

動作導演洪金寶與導演陳木勝在會上分享拍攝電影的趣事（資料圖片）

初出茅廬逼杜琪峰「讓位」

如果把這些名聲在外的香港電影導演畫成一個圈，會發現「傳承」這兩個字的迷人之處。胡金銓帶出了許鞍華，張徹啟蒙了吳宇森，王天林提拔了杜琪峰。而到了陳木勝這一代，港片在商業角度上迎來了大輝煌，也在時代洪流裡走向了末路。1980年代末杜琪峰籌拍《天若有情》，還是助理導演的陳木勝帶著他去西貢看飆車。

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癡迷賽車文化的陳木勝一路上給杜琪峰講解，哪些場面適合放在電影裡，最後說到杜琪峰直接讓出導筒，才有了陳木勝的這部導演處女作。1990年《天若有情》一炮而紅，票房口碑雙響。初出茅廬的陳木勝由此被老怪徐克看中，執導其監製、編劇的古裝武俠片《新仙鶴神針》。

事後回想起來，陳木勝都會將杜琪峰和徐克兩位稱作自己的引路人，正是因為這兩部電影的成功，自己有了底氣，也找到了職業方向，就是動作片。陳木勝正經拜過的老師，是徐克的關門弟子陳嘉上，陳木勝的警匪片之路由此開啟。在2000年後很長一段時間裡，這對師徒檔成了能夠駕馭大場面警匪片的唯二導演，在成龍的《新警察故事》裡，陳木勝將自己的這一特點發揮到了極致。

初出茅廬的陳木勝由此被老怪徐克看中，執導其監製、編劇的古裝武俠片《新仙鶴神針》。事後回想起來，陳木勝都會將杜琪峰和徐克兩位稱作自己的引路人，正是因為這兩部電影的成功，自己有了底氣，也找到了職業方向，就是動作片（《新仙鶴神針》官方宣傳海報）

陳木勝描繪的三個成龍

陳木勝一共給成龍導過三部戲：《我是誰》、《新警察故事》和《寶貝計劃》。有意思的是，這三部電影分別嵌刻在成龍電影生涯的三個不同階段，也代表著香港電影的三個不同時段。

《我是誰》上映於1998年，在此之前，成龍演繹的是港味極重的小人物草根英雄。《我是誰》場面之宏大，視野之國際化，讓銀幕上的成龍有了脫胎換骨之感。在此之後，成龍也順勢開啟了自己的荷李活生涯。

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2004年的《新警察故事》則是中年成龍的轉型之作，遲暮英雄在掙扎中完成自我救贖。香港國際會展中心樓頂的高潮戲，也淋漓盡致體現了陳木勝的一貫風格。2006年的《寶貝計劃》是成龍巔峰晚期難得的有閃光點的作品，人們在他身上重新看到了久違的喜劇表達。對於陳木勝來說，《寶貝計劃》則是他北上的代表作之一。

在陳木勝的電影中，許多大牌演員靠轉型獲得成功。他的導演處女作《天若有情》裡，劉德華的浪子騎手角色深入人心，洗刷掉了華仔此前牢不可撕的偶像標籤。而在2005年的《三岔口》裡，一向被人詬病沒有演技的郭富城，忽然像被閃電劈中一樣打通了任督二脈，靠著極具感染力的演出拿到了臺灣金馬影帝，陳木勝的功力讓人不得不服。

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讓觀眾有過山車般的體驗

雖然擅長動作、警匪題材，但陳木勝在現實中卻是個極為儒雅、低調的人。他年輕時就是「少白頭」，到了中年一頭知識份子風格的灰白長髮成了他的標誌。這和他銀幕上極具張力的大場面動作戲形成了鮮明反差。

成龍就曾經問過陳木勝：你有沒有打過架？陳木勝說自己從來沒有打過，讓成龍驚詫不已。「我是我們家最小的，很聽話，也不像成龍從小連吃頓飯就要像打仗一樣，我比較靜。」

但這並不代表陳木勝是個懦弱的人，在他自己看來，身為一個創作者，自己內在的情緒是很澎湃的，通過電影他就能把這些力量傳遞給觀眾：「我希望觀眾看我的電影就像坐過山車一樣，帶他們進入一個驚險刺激的過程，這是我作為（動作片）導演的責任。」

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這份內在澎湃的勇氣，也體現在陳木勝的職業生涯選擇中。2003年內地香港合拍片大幕拉開，陳木勝成了第一批北上的香港導演。鄭伊健和黎明主演的《雙雄》，成為首批享有內地片待遇的合拍片。

《雙雄》讓內地觀眾看到了香港警匪片截然不同的一面，雖然沒有前一年的《無間道》那般轟轟烈烈，但充滿懸疑的劇情走向，「催眠」的強設定，使得《雙雄》在票房上大獲成功，同時獲得了當年的中國電影華表獎優秀合拍片獎。

在此之後，合拍片就成了陳木勝的唯一重心，在最高產的幾年中，接連奉獻了《男兒本色》、《保持通話》、《全城戒備》、《新少林寺》，他也因此成了北上港導的旗幟性人物。也就在這個過程中，有純正港味的警匪片，漸漸走向了末路。

港式警匪片的「最後一棒」

在近十年中，能夠進入我們視野，並留下記憶的優秀警匪片，屈指可數。2013年，古天樂、劉青雲、張家輝主演的《掃毒》，可以說是陳木勝最後的巔峰之作。這也是陳木勝電影中最具情感內核的作品，將三兄弟間交織的愛恨情仇和羈絆展現得淋漓盡致。

《掃毒》成了警匪片最後的輝煌，在此之後，太多港式警匪片陷入了模式化的迴圈，劇情套路，角色單薄，甚至演員來來去去就是古天樂、張家輝這老哥幾位。

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另一方面，陳木勝的同門師弟林超賢則獨闢蹊徑，跳出傳統香港警匪片的語境，用更貼合內地觀眾審美的方式講了不少好故事，《湄公河行動》、《紅海行動》之類的套路屢試不爽。

從這個角度看，港式警匪片的接力賽，陳木勝拿著最後一棒。在整個導演職業生涯中，陳木勝的表現非常穩定，雖不曾拍出留名影史的神作，但也幾乎沒有失手爛片。在其他香港導演北上水土不服的十年中，他更是抓住了自己的機遇。

專注，是陳木勝電影最好的注解，某一次角逐金像獎最佳導演失敗後，他接受媒體採訪表現得非常淡然。

陳木勝望政府可多投放資源於培育新人。（黃國立攝）

我是拍商業動作片的，拿獎本來就是文藝片導演的事。 陳木勝

他非常清楚自己的能力範圍，甚至沒有把自己當作藝術家，而是一個產業化的匠人，沉著、穩定地產出自己每一個作品。這樣的心態，在如今其實十分難得。

去年是《特警新人類》上映20周年，在金像獎頒獎典禮上，主演吳彥祖、馮德倫、謝霆鋒、李燦森曾登臺重聚。20年前四人都是毛頭小夥，剛在影壇冒頭，現在都成了「老炮」。他們在臺上透露，有計劃原班人馬重聚拍攝《特警新人類3》。

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「等陳木勝有劇本，就開拍。」

可惜，陳木勝一走，這場懷舊的大戲，我們是等不到了。