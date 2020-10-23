【造口人】導演洪榮杰拍獨立電影出身　爆業內慘況：賣埠先回到本

由已故藝術家李志超（Julian）擔任編劇的半自傳電影《造口人》周四（22日）於香港國際電影節舉行世界首映，故事講述男同志攝影師青春正盛，卻不幸患上罕見癌症，是為關注性小眾的電影。Julian後來敵不過病魔折磨自殺，由洪榮杰（Kit）執導演筒續拍電影。原本拍攝獨立電影出身的Kit，接受《香港01》訪問時，便透露香港獨立電影界的實況，更直指拍獨立電影其實不難：「對我嚟講冇難度，反而商業電影受更加多掣肘，始終商業電影有好多Parties參與，可能就會影響劇本，反而拍獨立電影我有自主權會更自由。」

在籌措拍攝資金方面，Kit亦會睇餸食飯：「大有大拍、細有細拍，最後只有幾十萬，咪改劇本拍咗佢，我覺得拍獨立電影、或者我嘅電影想講嘅嘢，唔係堂皇華麗、講求Production value、大明星，要花好多錢嘅嘢，可能係一啲人生體會。寫劇本嘅時候知道唔可以喺五星級酒店拍，咪寫場戲喺街度拍，一樣可以有嗰個情緒。」

洪榮杰談獨立電影的特色就是很能夠突顯導演的個人風格。（陳順禎攝）

Kit侃侃而談，說起香港傳統的獨立電影一向予人較粗糙的感覺：「睇落去冇乜錢、鏡頭搖得好犀利！」但隨着時代進步，科技日新月異，拍電影的模式亦隨之改變：「而家嘅獨立電影已經唔係咁，尤其是而家我哋每個人都可以拎住自己嘅電話去拍自己嘅影片，而家嘅腳架又可以好輕，電影拍攝亦已經唔係好需要重型工業或者體力嘅嘢；用iPhone都可以拍到一套獨立電影，我諗香港獨立電影慢慢都可以搣甩嗰啲標籤！」

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談起獨立電影在本地缺乏市場，需要靠賣埠回本，Kit就甚是同意這個說法，皆因自己就是個實例：「我對上一部戲（《Forever 17》）主要都係靠賣埠歸本！」Kit續言：「可能（獨立電影）唔係好迎合到香港觀眾，香港嘅市場真係好商業化，會買飛入戲院嘅觀眾都係希望嗰個幾鐘裡面係被娛樂，但我嘅電影都唔係好容易思考到個訊息，但我喺香港以外嘅地方都搵到知音人，所以好感恩！」Kit總括道：「只有好電影同壞電影，但冇分商業電影同獨立電影，商業電影其實都只係一個包裝！」