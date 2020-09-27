電影編劇實錄｜香港編劇待遇「冠絕全球」　被同業力數太軟弱！

「有華人的地方，就有香港電影。」80年代起可說是香港電影的黃金時代，港產片風靡亞洲，無論在產量、票房、質量上均累積了口碑。當大眾理所當然地以為香港電影制度會比其他國家完善時，原來一切都只是一廂情願，香港電影編劇的權益除了拍馬也追不上先進的歐美國家，甚至遠遠落後於鄰近的亞洲國家。曾經令人引以為傲的港產片，背後卻金玉其外、敗絮其中，着實令人唏噓，但與此同時，這或許正是破舊立新的好時機。 撰文：葉詩 影片：岑卓熹、郭晉傑、羅子揚 剪接：黎家浩、郭晉傑、羅子揚 攝影：陳順禎

荷里活是當代電影的一大指標，李敏亦有過與美國電影公司打交道的經驗：「曾經有一家美國大公司，找我改編一個美國編劇寫的劇本，對方叫我改編即是不太符合大中華觀眾的口味，我跟對方說可以用的部份幾乎沒有，但對方說無論怎樣將來也一定要加上原編劇的名字。」這個經歷令她體會到美國電影業的團結，連監製都十分保護編劇。

隨着韓流風靡全球，韓國電影亦發展神速，逐步踏上國際舞台，由奉俊昊執導的《上流寄生族》去年先後斬獲金球獎的最佳外語片及奧斯卡的最佳影片，佳績有目共睹，事出必有因，韓國在保護編劇權益方面與香港可謂天淵之別，任俠說：「韓國奉行編劇中心制，當電影公司組建編劇團隊、認可了大綱或故事走向後，無論是老闆或監製要修改，都需要經過法院的許可，不可以任意修改已經批核了的內容。」他續言：「以30集電視劇為例，每播一集編劇都能收到一定比例的版權金，重播會再計算一次，如果有第三方要改編作電影，編劇最少可得55%的版權金。」

隨着韓流風靡全球，韓國電影亦發展神速，逐步踏上國際舞台，由奉俊昊執導的《上流寄生族》去年先後斬獲金球獎的最佳外語片及奧斯卡的最佳影片，佳績有目共睹，事出必有因，韓國在保護編劇權益方面與香港可謂天淵之別。（電影海報）

印度寶萊塢近年力求革新，編劇權益同樣受保障，任俠解說道：「印度有個編劇家協會，比香港先進的是有『Legal Fund（法律援助基金）』，當編劇遇上版權或勞資糾紛，基金會支出50％律師費幫編劇追討。」

令人意想不到的是，內地影視製作近年崛起，連編劇的待遇都比起香港編劇好，只因內地更尊重文字創作：「據我所知內地是沒有公會和權益法例的，但他們重視文字創作者比香港多，所以內地編劇對版權保障及薪酬追付方面會比較大膽，反之他們覺得香港編劇太軟弱！」任俠對於這件事印象尤為深刻：「曾經有內地編劇鬧過我：『你們香港編劇寫得又快、收得又平，頂爛市！』」一眾香港編劇聽到這句話，應該百般滋味在心頭。

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數起當編劇的種種心酸經歷，大概可以說個三天三夜，但如何去改善現況才是真正該討論的話題，李敏說：「我們先談尊重，有了尊重才有規則，不是說一定要找一個團體立法去保護編劇，但編劇總是被人們忘記，由一劇之本變一劇之笨，我覺得有點可憐。」於是他們就提出了名為「開筆費」的基本概念，李敏續言：「開筆費等於開發費，以做裝修為例就是導演有間屋，我們去裝修，也要落訂買材料吧！」

香港編劇權益聯盟提出開筆費的概念保障編劇權益。（Facebook／＠香港編劇權益聯盟 ）

發起香港編劇權益聯盟的任俠希望接下來可以訂立指引和章程，指引就是給剛入行編劇收費的概念，讓他們不會在懵懵懂懂的情況下被剝削，甚至磨滅了對夢想的熱情，任俠說：「很多新入行的編劇都不知道該如何開口，很多時就不懂得去保障自己，以性教育為例，連聽都未聽過便不知道。訂立指引的原意就是至少給新入行的編劇安全感，告訴你簽合約時應該注意的事項、薪酬比例的分配等……」

他續說：「章程是用來約束顧主或資方，那怕沒有法律效力，因為我們沒有公會或公會法，起碼也讓老闆們知道有一個組織會支援編劇、會幫忙追討，就會有相應的壓力。」

陳詠燊作為香港電影編劇家協會的現屆邀請執委，他代表協會說：「編劇會做了不少事維護編劇權益，如果遭到不平等待遇，編劇會會尋求一些方法去解決。無論你是不是會員，只要在編劇這個崗位上遇上不平等待遇、想申訴的話都可以找我們幫忙。另外編劇會也在寫行業指引，讓雙方都可以保障彼此的權益。」

值得大家深思的是，是什麼令當今老闆養成理所當然的想法？編劇待遇有如地底泥並非一朝一夕的事，市場上的歪風只要一天尚存在，所有的不幸都像一個輪迴般不斷重演，李敏在個人社交媒體寫過：「唔好同我講編劇權益問題唔係一年半載可以解決嘅問題，我已經受害或死蠢咗廿幾年啦！」

試想想當新編劇抱着滿腔熱血入行，理想卻被現實的種種所磨滅，甚至被剝削得愈嚴重，這樣的惡性循環不禁令人感到無奈；所以在追求夢想的同時，請記得訂立底線、學會保護自己、也尊重自己的專業。就如任俠在訪問中對新入行編劇所說的：「你很喜歡（當編劇）便去做吧，很多事並不是看到結果才去做，反而應該想為什麼選擇當編劇。」