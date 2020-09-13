電影編劇實錄｜硬食不公待遇淪地底泥　李敏：追尾期好似我爭佢錢

「做創作的人都嚮往自由！」新晉編劇任俠如是說，可是在香港當電影編劇卻偏偏沒有太多的自由，除了在創作方面有諸多掣肘、甚至在行業處處遭受欺凌。不單是新入行的編劇，連當了逾20年編劇，代表作有《喜劇之王》、15億港元票房《掃毒2天地對決》的李敏也大吐苦水：「其實也習慣了被忽視，不是個人對編劇的欺凌，而是行業對編劇的忽視，文化的問題！」《逆流大叔》的編劇陳詠燊甚至說：「編劇在電影圈的食物鏈來說應該在地底再下兩層。」三名資歷不同的編劇，異口同聲道出行業的辛酸。 撰文：葉詩 影片：岑卓熹、郭晉傑、羅子揚 剪接：黎家浩、郭晉傑、羅子揚 攝影：陳順禎

（左起）任俠、李敏、陳詠燊三名資歷不同的編劇，異口同聲道出行業的辛酸。（陳順禎攝）

人人都可以改劇本！

當大家都說編劇是一劇之本，他們理應可以主導整個故事的創作，編劇們卻紛紛否認這個說法，甚至齊聲說：「其實人人都可以改劇本！」他們繼續列舉：老闆、老闆女朋友、茶水姐姐等……幾乎電影組中的所有人，都可以對劇本指手劃腳：「香港人覺得自己識寫字就等於識寫劇本，或者識睇戲就等於識改劇本！」

合拍片收到大額金錢，情況更甚、創作空間更小：「投資金額大就要聽從老闆的話！例如一部愛情片從男生角度出發，老闆卻提議變成女生角度出發，這已經是另外一個截然不同的故事，而老闆只不過說了一句話 ！」他們又談到有些老闆喜歡重複使用成功的角色例子，卻不考慮劇情或類型會否不適用。除此以外，幕前演員也會對劇本提意見：「演員也多意見，因為呈現在畫面上的是他；也有一種演員是無論劇本怎麼樣，他都會照做，只因不想『搗亂』。」他們坦承只要溝通過程良好、建議合理且有用，編劇是不介意修改劇本的。

合拍片收到大額金錢，情況更甚、創作空間更小：「投資金額大就要聽從老闆的話！例如一部愛情片從男生角度出發，老闆卻提議變成女生角度出發，這已經是另外一個截然不同的故事，而老闆只不過說了一句話 ！」（非涉事電影）（電影海報）

最後都係編劇孭鑊

被一眾人更改劇本後，故事可能已經與編劇最初意念背道而馳，甚至變得面目全非；有些劇情鋪排明明知道有Bug，還是無法據理力爭、只能屈服，可是當電影在大銀幕上上演，編劇還是需要承受觀眾的評語、為作品負責任。問到怎樣開脫這些壓力，他們無奈地說：「只能私下和朋友吐苦水，道義上公開環境不能說、只能『硬食』。」

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行業對編劇的欺凌

莊文強與麥兆輝在00年度寫過不少街知巷聞的電影，包括：《無間道》、《頭文字D》、《竊聽風雲》等，當大眾都以為他正值享受光環的「收成期」，他接受訪問時就曾經道出編劇的辛酸，根據2018年方俊傑的《極端悲觀是樂觀：莊文強》：「寫過的劇本，大部份沒有下文；拍得成電影的，製成品很多也跟劇本面目全非。跟劉偉強與麥兆輝去不同國際影展，接受無數訪問，發現沒人理會編劇的。就算我寫得幾好，所有人也只重視導演。」連已經在業界聞名的編劇待遇如是，那麼新入行的編劇又該被欺壓到什麼地步？

在業界聞名的莊文強在擔任編劇時同樣有過啞子吃黃連的經歷。（劉智源攝）

對於行業對編劇的欺凌，李敏的感受至深，要訴的苦長過一匹布，她憶起寫《翠絲》時的一個經歷：「監製舒琪、黑仔姜皓文也很疼錫我，但那時（某活動）主持叫了所有人上台，卻唯獨沒有叫編劇，其實也習慣了被忽視。」語氣淡然，卻也帶點無奈。

《掃毒2：天地對決》的時候，李敏的女兒李賞在電影中客串，參與其中三天的拍攝：「她連整個故事說什麼也未必知道，但Making of要訪問她，但沒有訪問編劇；他們會覺得來客串的演員都比編劇重要。」說到印象深刻、也很激心的經歷，她沒有透露戲名分別指控道：「首映忘記叫我去是其一；還有一次是導演嬲我追劇本費，所以不叫我去煞科宴，多麼荒謬。」

李敏的女兒李賞（右二）在《掃毒2：天地對決》中客串演出，參與其中三天的拍攝，李敏語帶無奈地說：「她連整個故事說什麼也未必知道，但Making of要訪問她，但沒有訪問編劇；他們會覺得來客串的演員都比編劇重要。」（IG／＠faithleefilms）

電影食物鏈最低層

陳詠燊唏噓地說：「就算在電影業，好像也只有編劇的待遇是這麼差！」李敏道出不同崗位之間的落差：「如果明天開一組戲，要付錢予機燈梳化服他們便會很緊張。」偏偏就有觀念覺得編劇修改劇本是不需要附加成本的，陳詠燊附和道：「我們是第一個埋位的人，卻因為各種原因收不到錢。」任俠感受甚深地說：「大家可能都忽略了創作者是有生活成本的，他們覺得我們只是憑空想Idea，寫字又不用錢。」

李敏為了讓大眾理解編劇的苦況，以到髮型屋剪髮作類比：「你不會因為不滿意髮型而不付款，但潛意識又覺得編劇可以。」陳詠燊又不明白怎樣定義「滿意」：「到底何謂滿意？我們不是生意夥伴，而是你聘請我工作，商業風險應該由你自己承擔；他們不是不懂，而是不想改變，因為這樣對他們而言方便很多。」

編劇是一劇之本，卻沒有太多創作空間，甚至受盡同業欺凌，淪為一劇之「笨」，那麼再有熱誠大概也會被殘酷的現實所磨滅。