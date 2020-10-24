【無聲．影評】恐怖性遊戲竟成校園日常！沉默的大多數都是元兇？

台灣導演柯貞年籌備多年的首部電影，挑戰的卻是非類型題材，在一座台南的聾啞學校裡所發生的性侵案件，所有師長視若無睹，身為聾啞學生無法言語，但能說話的人卻又選擇沉默，孤獨的暴力正在侵蝕著每一個人。

《無聲》很精彩，這種精彩來自於對於故事節奏的緊湊掌握，在禁忌化的題材發展出極限的張力， 備受歧視的張誠（劉子銓飾演）來到新校園，對同校女孩姚貝貝（陳姸霏飾演）一見鍾情，卻進而發現這座學校的恐怖秘密，社會大眾的性侵霸凌，在這裡稀鬆平常，人權根本是次要之事。

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《無聲》的戰慄便是來自於這種日常，電影裡突出的更是音效以及表情，展現了極大的躁動感，該如何進行反抗，這已經不是單純以正義、邪惡就能劃分，更是受害者與加害者的地位分析，如果在受害者、加害者之外，沉默的大眾又算甚麼呢？

電影直率丟出這個議題，不解答，卻以溫柔的角度，讓我們跟著張誠、姚貝貝展開簡短卻又浪漫的旅程，他們看電影，他們游泳，他們交談，享受得來不易的青春時光，卻又被外界欺凌，還加上性侵害的雄性凝視，讓他們無從逃脫，但在外界看來，卻僅簡單以「遊戲」等名義開脫，讓他們更顯苦難。

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《無聲》在技巧上迷人，演員表現也好，在劇情上也巧妙開展如洋葱，隨著眾多的角色一一解密， 「我們更能看到小光（金玄彬 飾演）為何會成為加害者，過往的性侵者是他內心陰影，更反而愛上對方，成為自己內心的魔障，遲遲無法逃脫，只能傳遞這樣的憤怒下去。

這麼多人的憤怒與慌張，找不到出口，誰才能像那台公車一般直直向前，看似抵達目的地，車上的人卻永遠沒有出口。

柯貞年首度執導電影，就能傳遞她拍攝電視劇的短促緊湊感，更進一步呈現出電影美學，無論是對於音效、配樂的空間感，或是大幅度特寫的演員表情，都讓人沉迷其中，讓《無聲》也順理成章成為了今年最受注目的台灣電影。

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