【徐福】孔劉演滄桑大叔前特工　誓死保護史上首位複製人朴寶劍

韓國人氣男神oppa孔劉去年只得一套《82年生的金智英》跟影迷見面，今年加碼有兩套戲等住上映，其中一套更是跟鮮肉男神朴寶劍合作的《徐福》，日前公開了兩人的海報和首條電影預告後，已經引起影迷熱烈討論，加上題材新鮮，令粉絲大為期待。

今次孔劉的外表極為滄桑。（影片擷圖）

《徐福》講到飾演正面臨死亡的前情報局特工孔劉，要保護不會死亡的首個複製人徐福（朴寶劍 飾），預告開首孔劉就問：「那究竟是個怎樣項目？」飾演他上司的趙宇振回應：「這是對國家來說非常重要的秘密項目。」

後來孔劉就去到秘密實驗室跟朴寶劍，而該名複製人是通過複製細胞和控制基因來製成的實驗品。

朴寶劍飾演人類史上首位複製人，擁有不死之身。（影片擷圖）

作為人類史上首位複製人，朴寶劍將會擁有不死之身，但由於他的身份特殊，有不少人追殺他，而特工孔劉將要付出所有來保護朴寶劍，在多番被追殺與逃生之下，令到朴寶劍都忍不住反問孔劉：「你為甚麼要保護我？」據電影公司透露，《徐福》暫定將於12月上映。

在戲中，孔劉跟朴寶劍將會相依為命。（影片擷圖）

除了《徐福》，孔劉和朴寶劍跟會在《Wonderland》中合作，電影更會有湯唯、《屍殺列車》鄭有美、《上流寄生族》崔宇植以及秀智等人出演，有消息指電影會在2021下半年韓國上映以及Netflix上播放，但Netflix方面則指尚未落實。

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