《時代》誓掀電影戰線要大勝《幻愛》　網民：畀人知香港主流民意

由楊明、曹永廉、莊思明、莊思敏、李霖恩、許芯悅等人主演的電影《時代》於今年7月開機，日前官方公開電影首條預告片及海報，內容講述因有外國勢力影響導致香港發生社會衝突，要靠《港區國安法》令香港恢復秩序。

由於電影故事大力支持警察，且對《港區國安法》持明確的支持態度，而且戲中多名主要演員皆為親中派的支持者，有網民指一定要大力支持，話畀市民聽甚麼才是香港的主流民意！

電影《時代》由楊明、曹永廉、莊思明等主演。（《時代》預告片）

戲中一句最引人關注的對白莫過於李霖恩一句：「供咗你上大學，吓，有好人唔做走去做暴徒？」電影的立場極為清晰，Facebook專頁「全民發聲」於2日前發文，「今次是首次有打正藍色旗號的電影上映，講明今次是亦是藍色電影圈與黃色電影圈的正面對決。早前黃色電影《幻愛》單憑香港本地取得1500萬票房，成績出眾，黃圈沾沾自喜。今次我們藍友一定要勝過他們，告訴市民藍色才是香港的主流民意！各位藍友記得要大力支持！」

Facebook專頁「全民發聲」呼籲要大力支持！（網上擷圖）

有消息指《時代》將會在11月6日起於戲院上映，因為電影的題材較為敏感，不過有指資方「用盡各種辦法，不惜重金投資包場」，只願「為香港社會、市民、被誤解的一方發聲」。

《幻愛》帶來1500萬香港本地票房。（劇照）

早前楊明在受訪時都有講過︰「這行冇分顏色，就是只是娛樂圈而已」，而且曹永廉跟莊思敏同樣強調過電影內容為中性，講明「我們帶出一種認為較正常的想法，希望大家開心，香港和諧一點，不要撕裂。」

在預告中看到飾演「父親」的李霖恩得悉兒子成為示威者，破口大罵：「供你上大學，有好人不做，走去做暴徒。」（《時代》預告擷圖）

另外，都有網民唔睇好《時代》，笑言「等睇包場送飛」、「相信會大量包場 但係實際冇人去睇」、「瘋狂派免費飛谷入場人數」、「不了，睇完會炒」，亦有網民留言提醒「呢個都證明電影戰線重要，希望香港人唔好放棄黃色電影圈或本土電影」，同樣有網民笑指《時代》的質素低如小學生程度，「真係冇人才冇得咁緊要？張海報小學生lv」。反之，都有不少網民表明會支持「一向不喜歡看港產片，但這套例外。期待！」、「一定支持！」、「想睇」等等。

有網民笑指《時代》海報質素低如小學生程度。（《時代》電影海報）

《時代》以茶餐廳為背景，情侶因政見和工作誤會產生爭執，新聞報道員面對大量虛假新聞信息的壓力，單親家庭受到經濟重創下的壓力，年青新一代對未來的迷茫，外國勢力的洗腦式影響等。新聞報道員（莊思明 飾）與香港警察（楊明 飾）將會攜手合作，並肩作戰調查，揭發一連串社會暴力行為，與外國干擾勢力有莫大關係。港區國安法成立，香港得以回復長期保持的繁榮穩定，香港居民合法權益得到保障；香港終於恢復秩序，國泰民安」。

點擊睇更多《時代》畫面：