《時代》稱黃百鳴旗下院線11月上映　Cinema City凌晨4點發文否認

由楊明、曹永廉、莊思明、莊思敏、李霖恩、許芯悅等人主演的電影《時代》自日前公布預告後，引起廣大市民熱烈討論，有人大踩質素極低、畫與差無頭無尾，不過都有人在網上呼籲必定力撐，反應兩極。

有網民笑指《時代》海報質素低如小學生程度。（《時代》電影海報）

今早（21日）有網民發現電影《時代》的Facebook專頁「時代電影制作公司」再次上傳預告片，寫下「《時代》將於2020年11月6日起於Cinema City旗下各大戲院放映，再次感謝香港各位熱心人士」。

Facebook專頁「時代電影制作公司」講到電影《時代》會在11月6日起於Cinema City旗下各大戲院放映。（網上圖片）

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今早Cinema City在官方Facebook專頁發出澄清聲明。（網上擷圖）

不過今早黃百鳴旗下的Cinema City在官方Facebook專頁發出澄清聲明：

「有鑒於收到大量關於電影《時代》的放映查詢，在此嚴正聲明，本公司旗下所有戲院並未有為電影《時代》安排任何放映場次，如欲觀看該電影的觀眾請自行核實上映日期和放映地點。

所有在Cinema City 公開放映或即將上映的電影，都以本公司的專頁和購票應用程式為實，一切其他網上的謠言和虛假訊息皆與本公司無關。」

目前未知《時代》何時何地上映。（時代電影制作公司FB）