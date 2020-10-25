【上氣】陳法拉原來唔係女主角？　33歲內地女星疑為真女一

Marvel超級英雄電影《上氣》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）近日殺青，導演Destin Daniel Cretton在IG公布消息，並上載與工作人員及演員的合照，而這張照片竟然隱藏玄機！

陳法拉扮演形象性感的Leiko Wu相當適合。（漫畫圖片、陳法拉IG）

除了男主角劉思慕（Simu Liu）及飾演反派「滿大人」的梁朝偉，早前有消息指陳法拉加盟《上氣》扮演軍情六處（MI6）特工Leiko Wu，負責調查滿大人為首的「十環幫」，並與上氣聯手對抗敵人，是一個非常重要的角色。

張夢兒（右一）出現在《上氣》導演Destin Daniel Cretton分享的殺青照，令人猜測她才是真正的Leiko Wu。（IG圖片）

不過導演日前上載的殺青照中，出現一位演員名單上沒有的女生，這位神秘演員叫張夢兒（Meng’er Zhang），今年33歲，畢業於南京藝術學院，之後到英國深造表演，2009年參加過內地選秀節目《快樂女聲》，擅長搖滾曲風，一度殺入最後20強，但後來退出比賽。

張夢兒曾參加內地選秀節目《快樂女聲》。（IG圖片）

這位陌生面孔除了出現在《上氣》導演分享的殺青照，亦有現身電影的慶功宴，難怪傳出她才是真正的女主角。不過翻查電影網站IMDb的《上氣》演員名單，仍標明Leiko Wu一角由陳法拉飾演，而名單上亦不見張夢兒的名字，不過導演高調地介紹她，相信她所飾演的角色有一定分量。