【Marvel】新狼人演員疑曝光　《怪奇物語》男星爆料後即刪Post

奧斯卡影帝占美霍士（Jamie Foxx）10月初在其社交網站Instagram上載一張粉絲製圖，圖中可以見到曾經在《蜘蛛俠2：決戰電魔》時飾演電魔的占美霍士與三代蜘蛛俠同場出現。之後未知甚麼原因，占美霍士刪走張圖，讓粉絲猜測他真的準備加盟Marvel電影宇宙。近日《怪奇物語》男星疑似照板煮碗，他在其社交網站上傳一張粉絲製圖後，就瞬間刪走這張圖片。

占美霍士飾演的電魔盛傳會在《蜘蛛俠3》亮相。（網上圖片）

自從迪士尼成功收購FOX後，Marvel電影宇宙如何重啟變種特攻、神奇四俠及死侍等角色，一直是Marvel粉絲關注的焦點，而網民對於由誰人接棒曉治積曼飾演狼人都有不同的揣測，當中傳過最多次相信是《皇家特工》男星Taron Egerton，其他的人選還包括丹尼爾烈格夫及奇洛李維斯等。近日《怪奇物語》男星就疑似暗示自己才是狼人的最終人選。

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現年25歲的澳洲男星戴克蒙哥馬利（Dacre Montgomery）不時用作DC或Marvel超級英雄的粉絲製圖，而近日他在Instagram上載一張由BossLogic在2018年所繪製的狼人海報。然而在他上載該圖片不久後，就立即刪走圖片。鑑於月初占美霍士都有此舉動，於是讓網民聯想到戴克蒙哥馬利在宣布他就是新任狼人。

戴克蒙哥馬利（左二）在戲中飾演恐龍戰隊領導者紅衣戰士。（《Power Rangers：戰龍覺醒》劇照）

戴克蒙哥馬利的演員生涯在2010年開始，翌年他參演了電視劇《Family Tree》的試播集。2015年10月，他獲選在《Power Rangers：戰龍覺醒》重啟版電影中飾演紅衣戰士。在2016年，戴克蒙哥馬利加入了Netflix劇集《怪奇物語》第二季，開始獲更多人認識。有趣地，有網民發現戴克蒙哥馬利跟曉治積曼同樣來自澳洲，莫非Marvel Studios真的找來曉治積曼的同鄉接棒狼人？