【Marvel】瓦干達公主舒妮「撰寫」新書　為影迷解答電影隱藏細節

由施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）及佛羅倫斯佩芝（Florence Pugh）主演的《黑寡婦》（Black Widow）今年無緣與觀眾會面，但粉絲仍可以透過Disney+網上串流平台欣賞今年唯一一部Marvel劇集《WandaVision》。除此之外，Marvel Studios為防粉絲「唔夠喉」，近日推出新書《The Wakanda Files A Technological Exploration of the Avengers and Beyond》，解答沒有在電影交代過的隱藏細節，讓粉絲在這段時間重新整理，為迎接Marvel電影宇宙第四階段作好準備。

受新冠肺炎疫情影響，《黑寡婦》被迫延至明年上映。（《黑寡婦》劇照）

全球新冠肺炎疫情仍未受控，多部大片被迫延遲上映，當中包括粉絲期待已久，由施嘉莉祖安遜及科倫絲佩芝主演的《黑寡婦》。雖然今年觀眾沒有機會在大銀幕上看到Marvel電影宇宙的作品，但仍可以在Disney+觀看今年唯一一部Marvel劇集《WandaVision》。除此之外，Marvel Studios近日還推出新書《The Wakanda Files A Technological Exploration of the Avengers and Beyond》，解答沒有在電影交代過的隱藏細節。

《黑寡婦》被迫延至明年上映，Marvel Studios出書幫影迷解悶。（《黑寡婦》劇照）

這本書由「黑豹」鐵查拉（T'Challa）的妹妹，即瓦干達公主舒妮（Shuri）所撰寫，但實際上是由Troy Benjamin所編寫。其實他不止一次為Marvel寫粉絲指南，其作品包括《Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.》解密指南系列，是與Marvel電影宇宙合作的系列作品。今次《The Wakanda Files A Technological Exploration of the Avengers and Beyond》為粉絲解答了多個沒有在電影交代過的隱藏細節，當中包括紅女巫及快銀的身世、使用雷神的不良影響、蜘蛛俠起源故事、黃蜂女的新能力、及鐵甲奇俠為何會在《復仇者聯盟3：無限之戰》為蜘蛛俠製造「鐵甲蜘蛛」盔甲的原因。

《The Wakanda Files A Technological Exploration of the Avengers and Beyond》由舒妮編撰。（《黑豹》劇照）

據了解，這本新書是由舒妮編撰，以改善人類未來為目標的一本書，同時也蒐集了賦予黑豹能力的心形藥草，在2018年上映的《黑豹》，這藥草原本遭Erik Killmonger燒光，幸好獲娜姬雅（Nakia）偷走了一株，鐵查拉最終才獲救回性命。這本書的文件由1940年代開始，相信是《美國隊長：復仇者先鋒》時時間線，甚至神盾局前稱「國際諜報與執法最高司令部」都有紀錄，其他還有九頭蛇組織等。然而最重要的是，瓦干達的智能系統還紀錄了Tony Stark及Hank Pym的筆記，讓粉絲更了解鐵甲奇俠的盔甲、「鐵甲蜘蛛」盔甲及量子領域之發展。

《The Wakanda Files A Technological Exploration of the Avengers and Beyond》解答沒有在電影交代過的隱藏細節。（《黑豹》劇照）