【Marvel】瓦干達公主舒妮「撰寫」新書　為影迷解答電影隱藏細節

全球新冠肺炎疫情仍未受控,多部大片被迫延遲上映,當中包括粉絲期待已久,由施嘉莉祖安遜及科倫絲佩芝主演的《黑寡婦》。雖然今年觀眾沒有機會在大銀幕上看到Marvel電影宇宙的作品,但仍可以在Disney+觀看今年唯一一部Marvel劇集《WandaVision》。除此之外,Marvel Studios近日還推出新書《The Wakanda Files A Technological Exploration of the Avengers and Beyond》,解答沒有在電影交代過的隱藏細節。

這本書由「黑豹」鐵查拉(T'Challa)的妹妹,即瓦干達公主舒妮(Shuri)所撰寫,但實際上是由Troy Benjamin所編寫。其實他不止一次為Marvel寫粉絲指南,其作品包括《Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.》解密指南系列,是與Marvel電影宇宙合作的系列作品。今次《The Wakanda Files A Technological Exploration of the Avengers and Beyond》為粉絲解答了多個沒有在電影交代過的隱藏細節,當中包括紅女巫及快銀的身世、使用雷神的不良影響、蜘蛛俠起源故事、黃蜂女的新能力、及鐵甲奇俠為何會在《復仇者聯盟3:無限之戰》為蜘蛛俠製造「鐵甲蜘蛛」盔甲的原因。

《The Wakanda Files A Technological Exploration of the Avengers and Beyond》由舒妮編撰。(《黑豹》劇照)

據了解,這本新書是由舒妮編撰,以改善人類未來為目標的一本書,同時也蒐集了賦予黑豹能力的心形藥草,在2018年上映的《黑豹》,這藥草原本遭Erik Killmonger燒光,幸好獲娜姬雅(Nakia)偷走了一株,鐵查拉最終才獲救回性命。這本書的文件由1940年代開始,相信是《美國隊長:復仇者先鋒》時時間線,甚至神盾局前稱「國際諜報與執法最高司令部」都有紀錄,其他還有九頭蛇組織等。然而最重要的是,瓦干達的智能系統還紀錄了Tony Stark及Hank Pym的筆記,讓粉絲更了解鐵甲奇俠的盔甲、「鐵甲蜘蛛」盔甲及量子領域之發展。

《The Wakanda Files A Technological Exploration of the Avengers and Beyond》解答沒有在電影交代過的隱藏細節。(《黑豹》劇照)