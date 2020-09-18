謝霆鋒《消失的子彈》被火燒誤會係特效　「喂大佬！真係我拍㗎」

謝霆鋒近年除了拍戲外，較多時會出現在內地綜藝節目，如：《我們的樂隊》、《最強大腦》、《中國好聲音2020》等等，接下更會有由謝霆鋒跟甄子丹主演，陳木勝遺作《怒火》上映，該片更是謝霆鋒跟陳木勝繼《新少林寺》再度合作，據知《怒火》不僅在佔地4萬尺的戶外搭出尖沙咀北京道及廣東道街景，更會有不少精彩爆破場面，相信謝霆鋒又會繼續為了拍戲而賣命。

《怒火》是陳木勝導演的遺作，由謝霆鋒跟甄子丹主演。（電影海報）

謝霆鋒現年40歲，他後生時期拍戲出名以玩命形式來進行拍攝，幾乎從頭到腳都有傷，29歲已有風濕，醫生更曾告訴他35歲後可能要人攙扶，一次拍攝中的受傷令他左手無名指無法伸直。由於謝霆鋒多次在電影中有高危險動作且不用替身，令香港的保險公司鮮有地將他列入「黑名單」。

謝霆鋒當年拍《逆戰》從6樓跳下貨車車廂，睇到觀眾都標冷汗。（電影劇照）

《逆戰》親身6樓跳落街

日前謝霆鋒在微博上傳一段有關《逆戰》和《消失的子彈》的花絮，兩套電影均是8年前的作品，謝霆鋒當年才32歲，他亦寫下「看到這些花絮很感慨。」

短片只得短短49秒，但包含了兩段電影花絮，的確已夠觸目驚心。第一段是謝霆鋒拍《逆戰》時，由6樓跳下貨車車廂，多角度再睇一次都令人心驚。

謝霆鋒：「之前拍《逆戰》，從六樓跳進棚里的貨車車廂，早先其實練了很多次，跳下去的瞬間依然驚心動魄，因為前後左右跳多幾寸都會斷手斷腳。感謝上帝我還健在。」

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真爆炸非CG︰「這真的是我拍的！」

而第二段則是講到謝霆鋒在《消失的子彈》中被炸一幕，他：「《消失的子彈》裡有一場，要護著我的搭檔穿越爆破，當時看到成堆的炸藥心裡很慌，但又想自己堅持，所以我拿了塊武器（鐵板），可沒想到那麼燙，到第三個火球，手都差點變成鐵板燒。首映看到這段很辛苦拍完的戲我很有滿足感，卻在下一秒聽到一位觀眾說：現在的特效這麼真啊！『喂大佬，這真的是我拍的！』當時很想這麼回答，以致後來再出演動作危險的電影鏡頭，都會想觀眾會不會又覺得是特效而已。」

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粉絲心痛留言叫他保重

最後謝霆鋒都有提及其實很多演員都在認真拼命地在演戲，也不止我們，還有替身演員們，面對過危險，才明白他們真的非常非常了不起，因為這群人的存在，大家才看到了更精彩的電影。致敬每一位為了電影效果拼搏的同仁。

在看過謝霆鋒的花絮後，不少網民都有大力支持，直言非常期待《怒火》，更有資深粉絲寫下「拍《証人》時玻璃碎片進了眼睛、拍《龍虎門》不斷吊鋼絲導致尾龍骨受傷，痛得要入院打止痛針、後來拍《逆戰》腰骨舊傷復發不能動彈，所有人的成功都不是輕而易舉，你付出了更多更多。」同時都有粉絲好心提醒謝霆鋒他已經40歲，要好好愛惜自己「你何必呢！知道你對身為演員有超百分百的敬業和專注！可是你太低調了！很多人都不知道那不是特效！是你自己赤身肉搏真刀真槍上陣的！不知道你冒著生命危險留下了多少傷！四十了！以後要好好愛護自己！」