重溫黑澤清19年前作品《回路》　網民封為最不敢翻看的日本恐怖片

說起日本恐怖電影，相信許多影迷第一時間都會想起《咒怨》、《鬼來電》及《午夜凶鈴》系列電影等，貞子及伽椰子成為許多影迷的惡夢。然而早前憑《Wife of a Spy》（暫譯：《間諜之妻》）奪得第75屆威尼斯影展最佳導演的銀獅獎的日本導演黑澤清，其19年前作品《回路》被認為是最被低估的恐怖片，其實當年電影曾還獲得康城影展的肯定。

說起日本恐怖電影，相信許多影迷都會想起《咒怨》。（《咒怨》劇照）

雖然恐怖電影一直都不是各類型頒獎禮的常客，但《回路》卻成功獲得國際影展的肯定。電影在2001年的康城影展上，獲得國際影評人聯盟獎。除了《回路》外，康城電影節的藝術總監Thierry Frémaux對導演的其他作品一直都推崇備至，除了2001年外，導演在2005年再憑《身後戀事》獲得康城影展一種注目單元最佳導演獎，之後他在2008年，又以《東京奏鳴曲》奪得康城影展一種注目單元的評審員大獎。

《回路》被認為是最被低估的日本恐怖片，或者是欠缺一幕讓人銘記的畫面。（豆瓣圖片）

《回路》由黑澤清執導兼編劇，並由第22屆日本電影學院獎最佳女配角獎及新人獎雙料得主麻生久美子及加藤晴彥主演。電影講述大學生亮介與辦公室女職員美智的生活不知為何慢慢地起了極大的轉變，前者從電腦獲得莫名其妙的靈異訊息；而後者需要面對同事自殺，戀人、朋友及家人又離她而去，最終亮介與美智相遇，一齊面對這場恐怖挑戰。

黑澤清早前憑《Wife of a Spy》奪得第75屆威尼斯影展最佳導演的銀獅獎。（《Wife of a Spy》劇照）

《回路》看似是以是講述鬼魂征服人間而毀滅人類的故事，但其實導演透過電影告訴觀眾，人類真正的敵人是內心的孤獨感。電影對鬼魂的描繪可算是非常深入，而沒有血腥及殘忍的恐怖畫面，成功讓觀眾喘不過氣來。難怪有不少網民認為《回路》是一部不敢再看第二次的電影，更有人認為電影的人氣不及《咒怨》、《鬼來電》及《午夜凶鈴》等，是一部最被低估的日本恐怖電影。

《午夜凶鈴》等日本經典恐怖電影獲荷里活翻拍。（《午夜凶鈴》劇照）

其實《回路》與《咒怨》及《午夜凶鈴》等經典系列電影一樣，獲得荷里活垂青，翻拍成《猛鬼寬頻》（Pulse）系列電影。可是荷里活版在2006年上映時，電影雖然獲3,000萬美元全球票房，但電影在IMDb及爛番茄分別僅錄得4.8分及3.73分，可見電影的口碑極差。