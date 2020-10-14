日本最強禁片《感官世界》超越三級　參加柏林影展遭警方扣留片源

由日本名導大島渚執導的1976年電影《感官世界》，被影迷奉為情色片經典中的經典，這部片挑戰大銀幕的道德尺度，以毫無保留的情慾場面刺激觀眾感官，當年在各地上映時引起轟動。由於畫面超越「十八禁」，須經刪剪才能上映，甚至參加柏林影展期間被當地警方扣起片源作偵查，相當誇張！

阿部定被指十分好男色，自小便周旋於不同男人之間，後來更當上妓女。（網上圖片）

《感官世界》改編自上世紀30年代一樁駭人情殺案「阿部定事件」，兇手阿部定曾經是藝妓，有日跟情人石田吉藏在旅館進行「窒息性愛」，她以石田的腰帶將他勒死，之後用匕首割掉對方的生殖器官，並在被捕前一直帶在身上。證據確鑿，阿部定亦坦白承認罪行，但最終法庭裁定她有精神異常，只判入獄6年，出獄後改名吉井昌子重過新生。

《感官世界》充斥著大膽得令人咋舌的性愛場面，但細緻的調色及美術布置，令電影沒有低俗的感覺。（劇照）

後來阿部定因打官司令真實身份曝光，丈夫知道真相後將她拋棄，她把心一橫將黑歷史變成生財工具，自組劇團演出殺人事件，換來不少知名度。之後她受聘於飯店工作，又開過酒館及飯糰店，到60幾歲更獲得演出電影的機會，這部作品的故事正是她的殺人過程。到70年代阿部定去向未明，有傳言指大島渚開拍《感官世界》時曾找尋過她，最後發現她在關西當尼姑。

電影中男、女主角進行窒息性愛，相信觀眾睇到如此大膽場面都感到呼吸困難。（劇照）

《感官世界》著墨於阿部定跟石田吉藏的虐戀，配合大量超越三級的露骨性愛場面，男、女主角藤龍也與松田暎子親自演出所有交合鏡頭，導演毫無保留地將交歡過程呈現於觀眾眼前，還有性器官大特寫、雞蛋塞下體及切割性器官等駭人畫面，挑戰觀眾尺度。

大島渚擅長拍情慾電影，曾獲康城影展最佳導演獎。（影片截圖）

由於當年日本電影審查非常嚴謹，這份劇本連開拍都成問題，因此導演跟法國片商合作，讓電影成為合拍片，並將毛片送往法國剪接，成功繞過審查。由於大島渚是國際影展的常客，《感官世界》亦成功入圍康城影展、柏林影展及紐約影展等。有指柏林警方在電影放映當日，因審查問題而扣起片源，幾乎令首映禮無法舉行，要向康城影展大會借片才能解決問題。

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之後電影在日本上映的版本，刪剪場面多達十多場，而於英國、加拿大及葡萄牙等國家上映時，亦有不同程度的刪減。不過，隨著網絡發達，影迷想欣賞足本版《感官世界》並不困難，而台灣於本月尾更進行足本版重映，未知香港影迷又有否機會一睹這部最強禁片？