【死亡筆記】日本少女模仿夜神月五大習慣　墊底學生逆轉變高材生

由日本漫畫家大場鶇創作的《死亡筆記》漫畫雖然僅維持了約3年時間，但已經風靡全球。之後漫畫還衍生了電影、電視動畫、電子遊戲、電視劇及音樂劇等其他作品。雖然原著漫畫已經完結多年，但其威力仍然不減，皆因近日網上有報道指出，一名高中生因受到《死亡筆記》中的角色影響，由原本經常走堂的墊底學生，逆轉成為高材生，更成功考入當地名牌大學。

由大場鶇創作的《死亡筆記》仍然風靡全球。（《死亡筆記》劇照）

一位名為「まゆこ」的年輕女子，在網上分享她首次看《死亡筆記》的經歷，她當時深感震撼，還指出《死亡筆記》漫畫改變了她的命運。回顧在閱讀《死亡筆記》前，她是一位不喜歡上學的高中生︰「我跳過了預備校，只去唱卡拉OK及網吧，所以成績很差。」

由藤原龍也、松山研一及戶田惠梨香主演的真人版《死亡筆記》在2006年上映。（《死亡筆記》劇照）

然而就在「まゆこ」想放棄之際，她卻遇上《死亡筆記》，而這本筆記也改變了她的命運。她發現《死亡筆記》夜神月都是一名「受験生」，即準備參加升學試的學生，因此她對這設定感到親切。她還發現漫畫中的夜神月，儘管他擁有天才的頭腦，但仍非常努力工作。於是她試圖嘗試成為夜神月，而她首先要改變的就是令自己睡眠及健康不足的壞習慣。她還笑稱︰「雖然想成為夜神月，但她卻從沒有想過殺人，更從沒有想過建立一個沒有犯罪的烏托邦，我只想讓自己有毅力。」

「まゆこ」以夜神月為榜樣，更成功改變她的命運。（《死亡筆記》劇照）

房間變得簡樸

除了改變生活習慣外，「まゆこ」徹底把房間的風格改變，把原本粉紅色系的「女孩房間」，換成簡樸的房間「夜神月不會住在這麼可愛的房間」。她笑稱改變房間風格一刻時，父母非常擔心。

另外，「まゆこ」模仿了夜神月的生活模式︰「我觀察了漫畫的每個細節，從而模仿他的思考方法。」在星期六及星期日吃完晚餐後，她都會花上3個半小時溫習，結果成績真的有顯著進步。「成績雖然有提升，但距離夜神月的成績還差很遠。」

「まゆこ」模仿夜神月的思想模式，更成功讓她的成績有進步。（《死亡筆記》劇照）

模仿夜神月思考模式

除了模仿夜神月的生活模式外，「まゆこ」還模仿夜神月的思考模式，不在測驗前於課室臨急抱佛腳溫書。「我在測驗前嘗試不在課室打開參考書溫習，所以我需要在家中溫習得非常完美。」，這也讓成績進一步提升。

最誇張的是，「まゆこ」還模仿了夜神月的飲食習慣，然而她指出「不幸的是這沒有改善」，她還補充「這很自然，因為有時候代入感非常重要，即使沒有得到預期的結果。」最後，「まゆこ」表示，她還學習夜神月在上學途中不聆聽音樂。

《死亡筆記》不止風靡日本人， Netflix在2017年都推出荷里活版《死亡筆記》。（《死亡筆記》劇照）

至於持續一年的成果就是「まゆこ」成功由墊底學生，在校內期末考試考獲全級第一名，而且還成功獲慶應義塾大學及早稻田大學的錄取資格，這或許是《死亡筆記》與《奇蹟補習社》兩者的真人版。其實「まゆこ」在去年5月與網民分享這個勵志故事，但未知為何近日又再成為網絡熱話。