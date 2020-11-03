無聲｜18歲王士豪遭控性侵　公司發聲明佢先係受害者被伸手入褲襠

台灣最近不少話題性電影，包括同志愛情電影《刻在你心底的名字》、改編聾啞學校性侵案《無聲》等等，兩套電影都入座率爆棚，《無聲》在全台灣的票房更已突破3千萬，但近日，18歲男演員王士豪被爆出「性侵」醜聞，疑似在夜店將手伸進某位女性的褲中侵犯對方，他更有講到自己「醉到沒有意識」，事件爆出後令人嘩然。

《無聲》有講到一班少年在校巴上性侵女同學，而女同學則說「他們只是跟我在玩」。（電影劇照）

就在爆出王士豪「性侵」夜店某女後，他在個人IG發表聲明講到「不認為自己有做錯什麼事，我沒有要撇清任何責任，因為我根本沒犯錯，畢竟我沒摳女生，我還被女生摳。」強調影片中的男子不是他本人，自己才是受害者。

《無聲》18歲演員王士豪被指在夜店性侵女性，後來指出影片中的男生是他的學長而非本人。（IG圖片)

事實上影片中的男主角是王士豪的朋友，王士豪則是坐在扮成小丑的旁邊，一早已經醉到毫無意識。

王士豪所屬的經理人公司中百娛樂國際有限公司都有就此事發表聲明：

1. 影片中影射對女性做出不雅之猥褻行為並非王士豪本人。

2. 本事件引發各界的負面評論，本公司也要求公司所屬一人更須時時自我要求，謹言慎行，不負身為公眾人物的社會責任。

3. 對於部分人士未經查證即直指或影射王士豪為影片中猥褻事件主角，本公司深表遺憾，並將搜集相關事證，保留法律追訴權，盼有心人士勿蹈法網。

昨日（2日）王士豪都有再在IG講到︰「大家好，我是王士豪。關於近日引發的影片風波，學校及經紀公司已充分了解影片中影射之人並非本人，但已對本人、學校、公司造成名譽上的受損與傷害、造成社會的負面討論，自此，本人會更加提醒自己時時自我要求，謹言慎行。公司亦會統一對外說明，謝謝各位關心。」他亦有在IG限時動態上傳為他澄清的報導，感謝大眾的關心，寫下「願這世界依然保持著善良。」