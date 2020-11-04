殺人回憶｜連環殺人犯李春材終認罪　累「模仿作案犯」坐20年冤獄

由著名導演奉俊昊執導、影帝宋康昊和金相慶主演的韓國電影《殺人回憶》，改編自真人真事韓國十大兇殺案之一「華城連環殺人案」，案件發生於1986年9月15日到1991年4月3日，兇手前後姦殺10名13歲到69歲女性，犯人李春材（音譯）原先否認自己為所以案件的兇手，直到去年，隔足34年才承認10宗案件的犯人就是他本人。

《殺人回憶》由著名導演奉俊昊執導、影帝宋康昊和金相慶主演。（《殺人回憶》劇照）

李春材11月2日以證人的身份出庭，就第8宗案件重審第9次聆訊中作供，亦是他相隔34年後再度以證人身份作證。根據韓國法例，因為第8宗案件直到現時已經過了公訴時效，所以李春材不是以被告人的身份上庭，而是證人。

當日李春材在庭上承認自己為1986年起「華城連環殺人案」的真兇，在庭上代表冤獄受害者的律師都有問及李春材《殺人回憶》這套電影。

《殺人回憶》原型案件：當地媒體爆出疑兇李姓男子在獄中的容貌。（MBN影片截圖）

《殺人回憶》上映已有16年，曾經有位在2016年關進釜山監獄、與李春材相處過2年的犯人表示，李春材在獄中睇了3次電影《殺人回憶》，更邊睇邊鬧。庭上，代表冤獄受害者的律師問及李春材是否有聽過《殺人回憶》，李春材表示「在監獄中有睇過，不過從來冇諗過要關注，對此完全不在意。」看來並沒有感到愧疚感。

華城連環殺人案的疑兇李春在與當年的模擬圖（韓國警方）

李春材不在意的原因是因為知道這是自己的故事，不過因爲電影中有很多跟事實不符的部分，在電影中出現了下雨時，以着有紅色衫女性爲殺人目標的內容也是，他強調：「所以沒有在意過。」及後，他更笑言當時警力調查不足，在事件發生後都有去過幾次警署，要是他們再追查一下，或許就會受到懷疑，不過他指出自己都有準備否認控罪。

《殺人回憶》原型案件：1993年7月，調查人員在水溝尋找有關華城連環殺人案的死者遺物（視覺中國）

李春材在陳述期間講到當時和現時的自己有很大的改變化，問及有何變化時，他：「現在有信心不殺人」，但在對答間輕易可見他對自己的過錯毫無愧疚感，一度令旁聽人士不斷發出感嘆聲。

事實上發生在1988年9月16日的第8宗案件中，一名13歲少女慘遭姦殺，當年現場遺留了尹姓男子的陰毛，就此裁定他是犯人，1989年被判無期徒刑，後來在2009年獲假釋，並於2019年11月向法院申請重審。不過日前李春材親自承認自己是兇手，換言之，尹某白白坐了20年無辜監。據知在調查初期，李春材雖有向受害者道歉，但卻將犯罪原因轉嫁給受害者，完全令人感到他的不知悔改。