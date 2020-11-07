變形金剛｜首集神級地位難取替　影迷狂踩續集毀掉整個系列

無綫明珠台今晚（7日）起，連續四個星期六晚都會播出科幻電影《變形金剛》系列，但首星期登場的竟然唔係第一集，是2009年上映的續集《變形金剛：狂派再起》。 《變形金剛》是很多人童年時必看的卡通片，多年來已儲下一大班鐵粉。但其實整個電影系列中，口碑最佳的要數2007年上影的第一部《變形金剛》，甚至有網民狠批之後的續集完全毀掉了首集，超越不了這部經典之作。

明珠台由今晚（7日）起連續四個星期六晚都會播出科幻電影《變形金剛》系列中的第2至5集，早前更舉行宣傳活動。（陳順禎 攝）

無綫將踏入53周年台慶，明珠台由今晚（7日）起連續四個星期六晚都會播出科幻電影《變形金剛》系列中的第2至5集。

《變形金剛》卡通片陪伴不少人成長，尤其是很多男孩子的兒時最愛，變形機械人在那個年代來說，概念新穎、畫功又靚，讓不少人著迷。

明珠台今晚（7日）起連續四個星期六晚都會播出科幻電影《變形金剛》系列中第2至5集，今個禮拜首先登場的就是2009年上映的第2集《變形金剛：狂派再起》。（《變形金剛：狂派再起》劇照）

第一集係依然最好睇



2007年《變形金剛》由卡通片變成真人電影，該系列的第一部電影在全球收穫了7.09億美元票房，叫好叫座，口碑其實是全系列最好，影迷也大讚︰「還是第一集最好看」，之後的續集每況愈下，愈拍愈爛。

《變形金剛》風靡全球，首集是整個系列最經典、最好看的開山之作，電影由米高比爾執導，史提芬史匹堡任執行監製，集合電腦動畫和真人的演出。

首集是《變形金剛》是整個系列最經典、最好看的開山之作。（《變形金剛》劇照）

大場面拍得最精彩 首集一鳴驚人



電影上映後獲得極大的正面評價，第一集一鳴驚人，變形金剛的真人版帶來的視覺觀感震撼，大場面拍得精彩，為系列打響頭陣。

博派的領袖柯柏文、成員大黃蜂、狂派的首領麥加登等主角們齊集，兩派激戰精彩，故事緊湊，作品甚至影響了不少近年的動作特技大片。

博派的領袖柯柏文、成員大黃蜂、狂派的首領麥加登等主角們齊集，動作場面精彩。（《變形金剛》劇照）

續集後繼無力 愈拍愈爛



電影除了全程為影迷帶來視覺的震撼，當然不少得沙拉保夫、美瑾霍絲的演出，相當有喜感的男女主角為第一集加了不少分數。

《變形金剛》有娛樂性、特效吸引，但之後陸續上映的續集卻後繼無力，愈拍愈爛，2009年上映的第二集《變形金剛：狂派再起》票房雖然更高，全球大收8.36億美元，但就收到極差評價，爛番茄評分只有19%，甚至獲得「年度金酸莓最爛電影獎」。

2007年《變形金剛》由卡通片變成真人電影，當時的粉絲相當興奮。（《變形金剛》劇照）

首集一次過滿足影迷多個願望

由第二集《變形金剛：狂派再起》至第五集的《變形金剛：終極戰士》，作品的評價也不見有起色，網民紛紛狂踩續集完全毀掉首集甚至整個系列，破壞經典。

《變形金剛》曾風靡全球，首集成為最佳經典作品，看第一集睇住變形金剛們陸續登場，看他們機械人變形激戰，帶來的視覺觀感、緊湊的情節，成功滿足影迷多個願望。

在首集《變形金剛》出現的大黃蜂，是一輛概念車。（劇照）

網民：「反而唔播首集咁奇怪？」



可惜的是續集愈拍愈不歡迎，系列甚至成為導演米高比爾事業生涯中的污點，難怪最近明珠台將播放第2至5集，有網民也好奇，「反而唔播首集咁奇怪？」、「比較想睇第一集，會不會播錯了？」，當然也有鐵粉表示可以一連幾個星期重溫《變形金剛》，其實都幾期待。