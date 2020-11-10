【網球王子】前世界網球「一姐」擊出丸井文太絕技　逆轉反勝對手

由日本漫畫家許斐剛所創作的漫畫《網球王子》風靡亞洲地區，該作品除了改編成動畫外，還有電影、舞台劇、電子遊戲及真人版電視劇等。隨著許斐剛在2009年推出《新網球王子》，而漫畫的劇情愈來愈像超級英雄的故事，當中包括「外星人也要來地球打網球了」，這讓昔日的漫畫粉絲摸不著頭腦。然而，近日有網民發現，當年的《網球王子》其中一幕，竟真的出現在真實比賽上，更加讓粉絲了解《網球王子》當年成功的原因。

由日本漫畫家許斐剛所創作的漫畫《網球王子》非常有名。（《網球王子》劇照）

國際女子網球協會（WTA）在上月底，上傳了白俄羅斯女網球手Victoria Azarenka在Ostrava巡迴賽16強賽事中不可思議的一幕，有亞洲網民見狀，紛紛指這球猶如漫畫《網球王子》中「走鋼索」的絕技。當時Victoria Azarenka擊出這球後，都表現出相當驚訝，而她最後也忍不住蹲下苦笑。她最終在這場16強賽事中，成功擊敗東道主捷克女網球手Barbora Krejcikova勝出。

Victoria Azarenka在現實比賽中成功擊出「走鋼索」。（WTA Twitter 擷圖）

Victoria Azarenka現實比賽的這一幕，隨即讓人聯想到《網球王子》的丸井文太。在漫畫中，丸井文太的絕技之一是「走鋼索」（綱渡り），即是故意將網球打在網上，並讓網球慢慢在網上流動，繼而讓掉落在對手的場地上得分，這招式根本讓對手完全沒有反擊的機會。沒想到，當初漫畫迷認為非常誇張，更加不會在現實出現的招式，竟然發生在國際女子網球協會的正式比賽上，讓許多網民嘆為觀止，還表示《網球王子》都有寫實的一面，更笑稱或許在未來真的會有外星人來到地球打網球。

《網球王子》的丸井文太非常擅長「走鋼索」絕技。（《網球王子》劇照）

Victoria Azarenka在比賽後都有在其社交平台Twitter上轉發這經典一幕，更稱這是她「見過最讓人驚訝的一球」，而Victoria Azarenka過去曾是2012年和2013年澳洲網球公開賽女單冠軍得主，她還曾登上世界第一長達51個星期，是首位登上世界第一及獲得大滿貫冠軍的白俄羅斯選手。