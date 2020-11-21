《無聲》影評人一致好評勢成金馬獎嬴家？陳姸霏戲內戲外極大對比

帶著爽朗的招呼走進棚內，看到陳姸霏很難讓人相信她就是《無聲》中那個心裡充滿壓抑情緒的姚貝貝，以出色的演技獲得評審青睞，入圍第57屆金馬獎最佳新演員獎的她，個子很小隻，演技卻充滿爆發力，在妝髮後，她戴上年輕感十足的Hearts On Fire鑽石珠寶，並換上Louis Vuitton及Fendi兩套時裝，面對鏡頭她很快就 “入戲”，成為令人著迷的時髦女孩，身為戲劇圈新人的她，讓我們很好奇她有什麽樣的能耐，可以這麼會 “演”？