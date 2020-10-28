Red Notice｜姬嘉鐸公開片場照　孖狄維莊遜為賴恩雷諾士慶祝生日

Netflix電影《Red Notice》早前因受新冠肺炎疫情影響而停拍，一眾主演姬嘉鐸（Gal Gadot）、狄維莊遜（Dwayne Johnson）、賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）近日再度重開工，姬嘉鐸更分享了現場的照片。

狄維莊遜在最新的 Netflix電影作品《Red Notice》（紅色通緝令）中，為他帶來 2350萬美金（1億8283萬港元）收入。（IMDB）

姬嘉鐸寫道：「這張照片是在Rawson Thurber為賴恩雷諾士的生日發表演講時所拍的，在我們唱生日歌之前，我們飲了氈酒和龍舌蘭酒。不幸地我當天沒有拍攝，但我仍想為我的朋友送上大聲的祝福，生日快樂朋友！」

姬嘉鐸公開一場《Red Notice》現場照。（Gal Gadot IG）

狄維莊遜指出《Red Notice》或會是迄今為止，在投資串流平台上投資最多的一套電影，據了解預算達1.25億至1.5億美元（9.73億至11.67億港元）。電影講到在國際刑警組織發布了一項全球警報的「紅色通緝令」，來追捕全球的藝術品小偷，姬嘉鐸將會飾演小偷一角，而狄維莊遜則是國際刑警組織的特工，亦是全球最勁的追踪者，被委派要捉到姬嘉鐸。

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