多圖｜日本寫真女星渡邊萬美挑戰超大尺度床戲　導演：表現自然啲

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有「日本第一美臀」之稱的人氣寫真女星渡邊萬美主演電影《讓我聽見你的聲音》，出自名導今岡信治手筆，而渡邊萬美去年登上歐洲版《Playboy》雜誌，打開知名度，今次在戲中更會挑戰將近5分鐘的超大尺度激情裸露床戲。

人氣寫真女星渡邊萬美有「日本第一美臀」之稱。（渡邊萬美IG）

渡邊萬美在戲中飾演星途坎坷的模特兒小遙，但擁有聽到人內心說話的能力。一日她路經凍肉店買牛排，意外地聽到老闆安春（川瀨陽太　飾）的「大尺度內心話」，自小就沒有人相信他擁有超能力，後來兩人互相安慰，最後更跨越了禁忌的防線。

渡邊萬美在笑言今次拍戲首次使用了保護貼防走光，對劇組的安全措施非常深刻，因為她在拍攝寫真時根本沒做過任何安全措施，所以將保護貼撕走真的感到非常痛。

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而對於拍攝方面，渡邊萬美表示：「在彩排時導演跟我說『聲音不用喊得那麼大聲』，因為他希望我能表現得自然點。雖然在試映會上，跟大家一起在大銀幕看到自己裸露的樣貌，有感到頗不好意思，不過我有盡全力演出，希望有更多人觀賞這套戲。」

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