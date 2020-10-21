多圖｜艾美阿當絲為新戲自願美貌崩壞　殘到雙眼袋原形畢露

Netflix新戲《絕望者之歌》（Hillbilly Elegy）由艾美阿當絲（Amy Adams）、葛倫克蘿絲（Glenn Close）主演，電影將在11月24日上映，有影迷發現到艾美阿當絲在戲中的形象變成一位大肥婆，完全突破自己！

有粉絲指「理得佢（艾美阿當絲）幾多歲....都係靚女。」（Getty Images）

艾美阿當絲不嬲出名靚女，講起她必定會提起《魔法奇緣》、《翻生侏羅館2》、《超人》系列、《騙海豪情》等等經典作品，扮公主、女飛機師、記者、情婦通通都難唔到佢，尤其是在《騙海豪情》中扮演基斯頓比爾的情婦，她的造型極為性感，該戲更為她帶來了第71屆金球獎最佳女主角。而且她在《超人》系列中，扮演亨利卡菲爾（Henry Cavill）的女朋友，同樣在影迷心中留下深刻印象。

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較難睇得出佢係艾美阿當絲，殘到雙眼袋出晒嚟，仲有勁深魚尾紋。（影片擷圖）

Netflix新戲《絕望者之歌》改編自J.D. Vance的同名回憶錄，電影講述是對阿巴拉契亞家族三代人的對於美國夢的現代探索，2019年1月，Netflix對該項目出價4500萬美元（約3億5010萬港元），獲得了該電影的版權。近日官方釋出《絕望者之歌》的預告，發現到艾美阿當絲靚樣不再，看起來殘了很多，更跟以前較fit的身材有巨大差別。戲中的她的造型擁有雙眼袋、深魚尾紋、臉頰長肉、大肚腩、而且下身都粗壯了不少，有猜測指她是為了該戲特意變肥，且再加以化妝將自己變殘使得更加貼近角色。

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