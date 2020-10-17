多圖｜余香凝IG分享19歲初出道照　江嘉敏留言︰唔係呢排影咩？

4日前，27歲的余香凝突然宣布跟圈外大她13年的男友閃婚，余香凝更有在IG上甜蜜地寫下︰「餘生都會和你手牽手一起過每一天。」有指余香凝是奉子成婚，盛傳她於11月14日半島酒店擺酒，所以快快手公布結婚消息，不過對於種種傳聞官方只回應︰希望大家能多留空間給自己和家人。

余香凝表示已收到各方的祝福。（余香凝IG）

今午（17日）余香凝在公布婚訊後，終於都在IG上再出文，但就只單單重貼舊照而已。余香凝寫下︰「回公司在電腦看到19歲的自己，好像都沒有老很多？對吧？」加上不少驚訝、笑喊以及遮面表情符號，似乎8年前的舊相出土都令她有點怕醜。

19歲時的余香凝跟現時分別不大。（余香凝IG）

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在余香凝公布照片後，不少粉絲都留言大讚她根本冇變過，「完全冇變過 個樣仲後生咗」、「美人」、「同而家根本冇分別，你唔講都唔知係以前影嘅相」、「冇老到，一樣咁靚」、「琴日影㗎？」、「仲以為係近照」等等。

有粉絲大讚：「19歲個樣已經同29歲一樣」，余香凝都有回應粉絲：「39都係咁就好」。另外江嘉敏都有留言「唔係呢排影㗎咩？」而余香凝以3個笑喊表情符號簡單回應，Super Girls成員Aka、蔡明思、曾樂彤、陳蕾都有留言大讚︰「真的完全沒變，勁！」、「好靚！一樣」、「一模一樣」以及「以為係近照」，大力支持余香凝！

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