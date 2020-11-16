「雷神」基斯咸士禾夫幫母親慶祝60大壽　凍齡美貌震驚網民

在Marvel電影宇宙中飾演雷神的基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth），堪稱是荷里活的好男人。他去年為了能與家人有更多的相處時光，毅然宣布暫退荷里活回澳洲陪伴親人，而他近日為母親Leonie慶祝60大壽的合照成為網絡熱話。不少網民紛紛指Leonie「非常年輕」，並坦言她「不像60歲，像你（基斯咸士禾夫）的妹妹」。

基斯咸士禾夫在Marvel電影宇宙中飾演雷神而紅遍全球。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

早前基斯咸士禾夫與弟弟里安咸士禾夫（Liam Hemsworth）慶祝母親Leonie的60歲生日，前者在其社交網站Instagram上載數張與母親的合照，兩人的合照頓成網絡熱話。

從照片可以見到，Leonie身穿無袖長裙，頭上戴著花冠，並擺出不同的姿勢與兒子基斯咸士禾夫合照；而基斯咸士禾夫則在貼文上寫道：「地球上最偉大的母親，我愛你媽媽。」，場面非常溫馨。

基斯咸士禾夫早前幫母親慶祝60大壽。（Chris Hemsworth Instagram 圖片）

許多網民除了留言祝賀Leonie生日快樂外，其他的留言大部份都與她的凍齡美貌有關。許多網民在看過照片後都相當驚訝「你媽媽60歲了？」、「她看起來非常年輕」、「她更像你的妹妹」及「以為她是你的女朋友」等，對Leonie的凍齡外貌給予極大讚美。