【無聲】奸角小光原來係韓國演員　童星出身超好戲成金馬獎大熱

台灣電影《無聲》近日在香港上映，電影改編自2009年台南啟聰學校集體性侵事件，片中以「小光」為首的一群男孩，肆無忌憚地向同學施暴，不分男女，目無法紀得令人發指。

飾演「小光」的演員原來是來自南韓、童星出身的金玄彬，他9歲便出道拍戲，幾乎演勻一眾當紅Oppa的童年，包括南柱赫、李帝勳、陸星材及俞承豪等，今次憑《無聲》獲提名金馬獎最佳男配角，成為首位入圍的韓國演員。

金玄彬在《解碼追兇》飾演男主角李帝勳的童年時代。（網上圖片）

金玄彬於《鬼怪》扮演陸星材童年，這一幕跟「山神奶奶」相遇令人印象深刻。（影片截圖）

金玄彬於2004年出生，出道作為2013年電影《捉迷藏》，7年來參演過逾30部影視作品，獲封為「御用童星」，當中以2016年大熱韓劇《解碼追兇》（原名《Signal》）飾演男主角童年最為人所熟悉，年紀小小他展現成熟細膩的演技，令觀眾留下深刻印象，有指《無聲》導演柯貞年也是因為看過《解碼追兇》，而想找金玄彬扮演小光：「在試鏡眾多的小孩演員中，我覺得他是唯一可以詮釋出來這個角色。」

《無聱》中的金玄彬展現不同層次的演技，比主角更搶鏡。（劇照）

更多《無聲》劇照

+ 2 + 2 + 2

雖然金玄彬不懂得說國語，但絲毫沒有影響他在《無聲》的演出，戲中的他是關鍵人物，最初是個令人恨得牙癢癢的壞角色，後來當真相逐漸浮面後，又會同情他的遭遇，金玄彬將「小光」的狡猾、變態、壓抑、自責等不同情緒都演得十分到位，表演比男、女主角更加搶鏡，難怪成功入圍金馬獎。